Gabriel Álamo asumió como nuevo presidente del MPN

Fue en un acto dentro de la sede del partido. En Zapala, Jorge Lara jurará como titular de la Convención, el otro órgano de conducción del partido provincial.

El diputado provincial Gabriel Álamo asumió este miércoles como nuevo presidente y titular de la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) , mientras que mañana será el turno de la Convención , el otro órgano de conducción del partido, cargo que asumirá el actual funcionario provincial Jorge Lara .

En la Junta de Gobierno asumieron también los demás integrantes del cuerpo, como Miryan Abojer (vicepresidenta primera), Tomás Martínez (vicepresidente segundo), Marita Villone (secretaria de Acción Política), Juan Grandi (tesorero), Alicia Comelli (secretaria general), Jorgelina Novoa (pro secretaria general) y Ezequiel Vélez (pro tesorero).

Asunción

El acto de asunción de autoridades se realizó en la histórica sede partidaria de avenida Olascoaga y después de un cuestionado proceso interno, dado que algunos sectores, como el MAPO y el ex gobernador Jorge Sobisch, plantearon, entre otras cosas, la imposibilidad de presentar los avales en los tiempos en que se establecieron.

Lo cierto es que solo hubo una lista, la Celeste y Blanca, para la Junta, la Convención y las seccionales, a excepción de Centenario, donde sí hubo competencia y ganó otra nómina: la lista Roja, opositora al oficialismo.

Álamo y Lara reemplazarán a la anterior conducción que estuvo encabezada por los ex gobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, titulares de la Junta y la Convención del MPN.

Jorge Lara asumirá como presidente de la Convención del partido provincial.

Convención

Por otra parte, para la Convención, que se reunirá en Zapala, junto a Jorge Lara, jurarán los 52 convencionales que integran el cuerpo en representación de todas las seccionales del partido.

Ellos son María Elena Miglachi, Luis Sanchez, Ludmila Gaitán, Claudio Cotro, Raul Barahona, Ramón Fernández, Claudia Mesplatere, MarÍa Eugenia Ferraresso, Nicolás Sánchez, Marisa Iantosca, Mario Luis Churrarín, Mariela Gutiérrez, Alejandro Nicola, Jorge Chaneton, Sebastián Brollo, Graciela Molina, Juan Pablo Burd, Miriam Del Carmen Quinteros, Jorge Jamut, Sonia Diaz, Miriam Zurita, Néstor Maldonado, Nestor Dumigual y Daniel Chasco.

Completan la lista Ana Borrini, Abraam Antipan, María Belén Aragón, Marga Yunes, Leonilda Paleta, Nicolas Di Fonzo, Silvia Ramírez, Lorena Abdala, Pablo Vilurón, Carlos Saloniti, Natalia Vita, Javier De Los Ríos, Amanda Rial, Mariela Muñoz, Leonardo Grandon, Andrea Parada, Santiago Arias, Cecilia Sepúlveda, Carina Sanhueza, Antonella Aravia, Delfa Mena, Alberto Gómez, Aníbal Urrutia, Natalia Manavella, Patricio Yañez, Silvana del Carmen Riquelme y Walter Fonseca.