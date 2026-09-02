¿Le respondió a Sobisch? El mensaje de Figueroa a los jóvenes que generó revuelo

Tras el mensaje del gobernador a jóvenes deportistas, Sobisch recogió el guante con una lista de "molestias" que incluye a los "viejos" del MPN. La discusión.

Rolando Figueroa no anduvo con vueltas. El gobernador de Neuquén aprovechó su paso por la Expo Deportes 2026 , en Ciudad Deportiva, para tirar un mensaje por elevación durante un discurso dirigido a los jóvenes, con un tono que sonó bastante molesto y que varios interpretaron con nombre y apellido propio.

"Yo si hay algo por lo que voy a trabajar a los chicos y chicas, es para que quien sea mi reemplazo sea mucho mejor que yo. Y le voy a dejar espacio a los más jóvenes, no voy a seguir jodiendo de viejo, molestando para ver cómo le pongo la pata encima a los más jóvenes", disparó Figueroa ante los presentes, en declaraciones que circularon luego en redes sociales.

El gobernador completó la idea llamando a los jóvenes a animarse, romper moldes y "superar al que tienen arriba", y sostuvo que ese aprendizaje debe darse en el deporte, la escuela y la familia, además de comprometer al Estado a garantizar "el recambio generacional que se tiene que venir sí o sí".

Rolando Figueroa con jóvenes en la Expo Deportes 2026.

Hasta ahí, parecía un mensaje de motivación para los jóvenes en el marco de la superación personal del deporte, pero el tono parecía tener algún destinatario que estaba muy lejos de un grupo de chicos, que quizá poco puedan saber de los años viejos de la política, de la que muchos vienen.

Jorge Sobisch, con la interna del MPN en el centro de la escena

La frase de Figueroa se conoció apenas horas después de que el exgobernador Jorge Sobisch, tres veces mandatario provincial y expresidente del MPN, publicara un duro cuestionamiento al proceso interno partidario que dejó una sola lista en carrera para la conducción del partido, encabezada por el diputado Gabriel Álamo.

"Le voy a dejar espacio a los más jóvenes, no voy a seguir jodiendo de viejo, molestando para ver cómo le pongo la pata encima a los más jóvenes" - Rolando Figueroa. "Le voy a dejar espacio a los más jóvenes, no voy a seguir jodiendo de viejo, molestando para ver cómo le pongo la pata encima a los más jóvenes" - Rolando Figueroa.

En un posteo en Facebook, Sobisch calificó de "proscripción" las condiciones fijadas para competir en la interna, que exigían reunir cerca de 9.000 avales sobre un padrón de 89.000 afiliados en apenas 31 días.

"En las condiciones actuales del MPN, lo transformaron en una barrera que sólo podían superar quienes conservaran estructuras oficiales, aparatos territoriales y recursos suficientes para movilizarse simultáneamente en toda la provincia", planteó.

El exgobernador fue más allá y deslizó sospechas sobre un eventual pacto detrás del desenlace de la interna: "¿Hubo un acuerdo? ¿Cuál fue la transacción? ¿Qué recibió cada uno a cambio?", preguntó, y advirtió que "no sea cosa que dentro de poco nos enteremos de que el MPN terminó convertido en una colectora del gobierno".

Sobre "los viejos" dando vueltas: "A mí no me molesta nadie"

El cruce sumó un nuevo capítulo. Horas después de conocerse la frase de Figueroa, Sobisch volvió a publicar en su cuenta de Facebook, esta vez con un texto que, sin mencionar al gobernador de manera directa, se leyó como una respuesta explícita a la referencia sobre "los viejos".

Jorge Sobisch representa a Encuentro Republicano Federal en Neuquén.

"A algunos les molestan los viejos. A otros las mujeres. A otros los homosexuales. A otros los judíos. A otros los musulmanes. A otros los negros. A otros los gordos. A otros los pobres. A otros los empresarios. A otros los pobladores originarios. A otros que el MPN se ponga de pie", enumeró el exgobernador, en una construcción que fue sumando sectores hasta cerrar el círculo sobre su propio partido.

"Nos quieren sumisos"

Sobisch remató la publicación con tono de reproche: "Nos quieren quietos, sumisos y en silencio...". Y cerró con una frase que funcionó como contrapunto directo a la idea de Figueroa: "A mí me gusta la gente, no me molesta nadie. Y la gente que piensa, me gusta más...".

"A algunos les molestan los viejos. A otros las mujeres. A otros los homosexuales. A otros los judíos. A otros los pobladores originarios. A otros que el MPN se ponga de pie" - Jorge Sobisch. "A algunos les molestan los viejos. A otros las mujeres. A otros los homosexuales. A otros los judíos. A otros los pobladores originarios. A otros que el MPN se ponga de pie" - Jorge Sobisch.

Aunque el posteo no cita a Figueroa ni al MPN de manera textual en su primer tramo, la mención puntual a "los viejos" —el mismo término que había usado el gobernador para describirse a sí mismo horas antes— y la referencia final al MPN "de pie" dejaron pocas dudas entre los dirigentes consultados sobre a quién estaba dirigida la respuesta.

Fue un intercambio sin nombrarse, pero todas las fuentes consultadas dicen lo mismo: es una devolución de gentilezas entre Figueroa y Sobisch, por el tema del MPN. Algo tan viejo, pero que los dos conocen perfectamente.