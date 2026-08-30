Apoyo de un partido peronista a la gestión provincial: "Sigamos con Rolo"

El Frente Grande, integrante de la alianza que llevó a Rolando Figueroa a ganar las elecciones en 2023, revalidó el apoyo político y de gestión.

El Frente Grande Neuquino realizó una nueva Asamblea Provincial en la ciudad de Zapala , con la presencia de más de 100 militantes de distintos puntos del territorio provincial que conduce el gobernador Rolando Figueroa . Es una ciudad donde ese partido está fuerte, por la presencia de Soledad Martínez , presidenta del espacio, y actual ministra de Educación de la provincia de Neuquén.

Durante este último sábado, participaron referentes de Centenario, Plaza Huincul, Zapala, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Picún Leufú, Chos Malal, Loncopué, Vista Alegre, San Patricio del Chañar y Plottier, en un encuentro de trabajo, debate y construcción colectiva.

En la jornada, el espacio adelantó el lanzamiento de la Red Neuquina , una iniciativa de participación ciudadana orientada a generar espacios de escucha, ordenamiento y proyección de propuestas para el futuro de la provincia.

Frente Grande: un aliado con peso propio desde el arranque

Según se informó, el encuentro fue un nuevo paso en el camino hacia 2027, con el objetivo de intercambiar ideas, ordenar prioridades y fortalecer una agenda política con mirada provincial y arraigo territorial.

Como definición central, el Frente Grande ratificó el acompañamiento al rumbo de la gestión de Figueroa y su decisión de continuar siendo parte activa de La Neuquinidad, la construcción amplia y plural que impulsa el mandatario provincial.

El Frente Grande fue uno de los partidos que llevó a Figueroa a la gobernación en 2023. El espacio integró, junto al PRO, el Partido Socialista, Avanzar Neuquén, Arriba Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino, Desarrollo Ciudadano y el Frente Social por la Dignidad, el esquema de listas colectoras que sostuvo la candidatura de Figueroa bajo el frente Neuquinizate, con el que se terminó con la hegemonía de sesenta años del MPN en la provincia.

Ese armado resultó decisivo. En ese reparto, el Frente Grande, en alianza con el Movimiento Evita, aportó un 3,03% de los votos provinciales, un porcentaje apenas por debajo del que sumó el PRO (4,18%) y superior al de varias de las otras ocho colectoras que integraron el frente.

La asamblea del Frente Grande en Zapala.

Aquel aporte fue una de las piezas que le permitió a Figueroa imponerse con el 36,94% de los votos frente al 34,40% del candidato del MPN, Marcos Koopmann, de acuerdo con los datos de la Justicia Electoral difundidos en su momento por Infobae, poniendo fin a más de seis décadas de continuidad del Movimiento Popular Neuquino en el poder provincial.

"Un desafío generacional": el documento leído en Zapala

Tres años después de aquel triunfo electoral, el Frente Grande no solo mantiene su lugar dentro del espacio oficialista, sino que redobla la apuesta de cara a 2027. En un extenso documento leído durante la asamblea de Zapala, el espacio planteó que Neuquén atraviesa un momento bisagra, de esos en los que "las decisiones que se tomen fijarán el rumbo de varias generaciones".

El texto pone el eje en Vaca Muerta: la considera una gran fuente de riqueza, pero advierte que transformar ese recurso en desarrollo y mejores condiciones de vida es un desafío que debe encararse con sentido social. Para el Frente Grande, usar los recursos de los hidrocarburos para impulsar diversificación productiva y un desarrollo territorial integrado es "el mandato fundacional" de la provincia, y una obligación insoslayable ante la ventana de oportunidad que ofrece Vaca Muerta para los próximos 15 o 20 años.

En ese marco, el documento sostiene que esto es justamente lo que viene haciendo Figueroa: una gestión que pone al Estado como pieza clave para achicar desigualdades, mediando entre el capital privado y las necesidades del pueblo neuquino para sostener obra pública en rutas, escuelas y hospitales, además de becas que permiten a miles de jóvenes estudiar en igualdad de condiciones.

El texto destaca también el cuidado de la salud, el respeto a los derechos laborales, la inversión en infraestructura con mirada de integración territorial y el ordenamiento de las cuentas públicas, en contraposición a lo que definen como la lógica del "sálvese quien pueda".

El documento cierra reivindicando el 10 de diciembre de 2023 —fecha en que Figueroa asumió la gobernación— como el inicio de un camino que, según el Frente Grande, debe continuar en los próximos años. Y ante el desafío de 2027, el espacio no deja dudas: "Sigamos con Rolo".