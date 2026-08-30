El hombre murió tras el incendio de una vivienda en el barrio Huemul. Sus familiares iniciaron una colecta para afrontar los gastos del servicio fúnebre.

Centenario se moviliza para ayudar a la familia del vecino que murió en el incendio de una casa

La familia de Vicente Alejandro Peña atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y necesita ayuda para poder despedirlo. El hombre, de 49 años, murió luego del incendio ocurrido en una vivienda del barrio Huemul de Centenario y sus seres queridos iniciaron una colecta solidaria para reunir el dinero necesario para el servicio fúnebre.

El pedido busca llegar a vecinos, amigos, conocidos y a todas aquellas personas que quieran colaborar, aunque sea con un pequeño aporte. Para la familia, cada contribución puede hacer una diferencia en medio de una situación inesperada y dolorosa.

Vicente era una persona conocida en Centenario y quienes compartieron parte de su vida con él lo recuerdan por una personalidad muy particular. Su forma de caminar, sus recorridas en bicicleta, sus ocurrencias y una risa fuerte que, según sus familiares, se escuchaba a varios metros, son algunas de las características que quedaron en la memoria de quienes lo conocieron.

Los Bomberos Voluntarios llegaron al barrio Huemul donde hallaron a un hombre sin vida.

La familia habilitó una cuenta para recibir aportes y poder afrontar los gastos del servicio fúnebre.

Alias: Despedidavicente

Titular: Peña Laura Solange

Billetera virtual: Ualá

Además del aporte económico, los familiares pidieron compartir la convocatoria para que pueda llegar a más personas.

La situación económica de Vicente era complicada. Vivía de changas y de distintos trabajos que le permitían sostenerse día a día, con recursos limitados. Por eso, sus familiares explicaron que no contaban con la posibilidad de afrontar por sus propios medios los costos que implica su despedida.

El objetivo de la colecta es que Vicente pueda tener el último adiós que su familia quiere darle, acompañado por las personas que lo conocieron y lo quisieron.

El incendio que terminó con la vida de Vicente

La muerte de Peña ocurrió después de un incendio registrado durante la noche del sábado en una vivienda ubicada sobre calle Los Incas, entre Alfonsina Storni y Gabriela Mistral, en el barrio Huemul de Centenario.

El fuego comenzó pasadas las 20:55. Vecinos del sector escucharon un fuerte estruendo y poco después advirtieron que de la vivienda salía humo.

Uno de los vecinos, un reconocido exboxeador del barrio, reaccionó rápidamente y derribó la puerta de acceso para intentar ingresar a la casa y auxiliar a la persona que se encontraba en el interior. Sin embargo, cuando pudieron acceder, encontraron a Vicente tendido en el piso, boca abajo y sin signos vitales.

Hasta el lugar llegaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Comisaría 52 y personal del Hospital Dr. Natalio Burd. Una médica constató el fallecimiento.

La investigación todavía busca determinar qué ocurrió

La muerte de Vicente es investigada por la fiscalía, que ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento. El cuerpo fue trasladado a Neuquén, donde se realizará el estudio correspondiente. Los resultados serán fundamentales para avanzar en la investigación.

En la escena también trabajaron integrantes de Criminalística y de la División Homicidios. Durante las primeras tareas fueron detectados distintos elementos que deberán ser analizados por los investigadores.

Por el momento, no existe una explicación definitiva sobre lo ocurrido y todas las circunstancias de la muerte continúan bajo investigación.

Un último adiós con ayuda de la comunidad

Mientras esperan los resultados de la autopsia y avanzan con los trámites necesarios, los familiares de Vicente concentran sus esfuerzos en poder afrontar los gastos de su despedida.

Para ellos, la colecta no solo representa una ayuda económica. También es una manera de encontrar acompañamiento en una comunidad donde Vicente era conocido y donde dejó recuerdos por su particular personalidad.

Sus familiares lo despidieron recordando sus historias, sus ocurrencias, sus recorridas en bicicleta y esa risa que, aseguran, era imposible no reconocer. Ahora buscan que la solidaridad de quienes puedan colaborar les permita darle el último adiós que merece.

Alias: Despedidavicente — Titular: Peña Laura Solange — Ualá.

Quienes no puedan realizar un aporte también pueden ayudar compartiendo la colecta para que llegue a más personas.