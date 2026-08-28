Karina Maureira defendió su voto por la reforma del Banco Central: "Es la manera de frenar la inflación"

La diputada de La Neuquinidad apoyó la iniciativa del gobierno de Javier Milei y aseguró que no implica un desfinanciamiento para las provincias. Su visión de la política.

La diputada nacional por Neuquén, Karina Maureira , defendió su voto a favor de la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) en la última sesión en el Congreso de la Nación. "Las provincias no van a estar desfinanciadas, acá se trabaja para no tener inflación", aseguró.

Maureira, que es referente de La Neuquinidad y voz del oficialismo provincial en el Congreso, explicó en una entrevista con LU5 los motivos que la llevaron a respaldar la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

"Yo creo que ninguno de nosotros de los que estamos en este set y en casa quiere seguir hablando de inflación", dijo y agregó: "¿De qué manera podemos blindar o terminar con la inflación? No emitiendo directamente".

"Durante años los gobiernos que han precedido al actual, y esto no es por defender al gobierno actual, sino es por recordarles en la historia de nuestro nuestro país. La emisión monetaria ha sido la que a su vez ha sostenido el déficit fiscal", expresó.

Karina Maureira diputada electa por La Neuqunidad.

Tras una sesión maratónica de 16 horas, los diputados aprobaron la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y una ampliación de la ley de inocencia fiscal. De los cinco diputados neuquinos, cuatro votaron a favor y sólo Pablo Todero, de Unión por la Patria, emitió un voto negativo. Entre los respaldos se contaron los votos de los tres diputados de La Libertad Avanza (Soledad Mondaca, Gastón Riesco y Gabriela Muñoz) y el de Maureira, que representa a La Neuquinidad.

Para la diptutada, es necesario impulsar medidas como esta reforma para frenar la emisión monetaria desmedida. "El valor de la moneda hay que resguardarlo, hay que sostenerlo", señaló.

Explicó que el objetivo de esta reforma es fortalecer "los pilares fundamentales para poder sostener el orden económico eficiente en el país. Por eso es que estamos de acuerdo en una modificación de lo que significa la carta orgánica del Banco Central".

El impacto de la reforma en las provincias

Maureira negó que las provincias vayan a quedar desfinanciadas a partir de esta iniciativa. "Muchos piensan que el Banco Central es el que tiene que emitir el dinero para que las provincias se sostengan", aclaró.

Y resaltó la importancia de que las provincias busquen mecanismos para ser autosustentables, con Neuquén como un ejemplo exitoso. La diputada aclaró que la bonanza neuquina no depende sólo de Vaca Muerta, y agregó que el gobierno provincial apunta a generar otras actividades que amplíen la capacidad productiva de la región.

"El modelo de Neuquén creo que es el más claro, el más importante de demostrar a nivel nacional que las cosas se pueden hacer bien", dijo y agregó: "Nosotros no somos solamente Vaca Muerta y estamos trabajando para que después de Vaca Muerta esto no sea un desierto. Estamos diversificando nuestra matriz, estamos hablando de turismo, estamos hablando de la producción la cual nunca deberíamos haber descuidado en nuestra región".

Para la diputada, ese crecimiento de la provincia se pudo sentir en el Neuquén Day que se realizó este lunes en Buenos Aires, donde se vio un claro interés de los inversores por apostar a las actividades neuquinas más allá de Vaca Muerta.

"Se acercaron potenciales inversores y yo digo que en la mayoría ya no son potenciales, están muy entusiasmados", dijo en su visita a los estudios de LU5. Y aclaró que las remas de interés se centraron en el sector inmobiliario y en el turismo. "Teniendo en cuenta la cantidad de gente que hoy moviliza el turismo a nivel internacional, que Neuquén esté dentro de ese mapa es muy bueno".

Un cambio para el federalismo neuquino

Aunque Maureira defendió la importancia de que las provincias busquen sus propias fuentes de sustentabilidad sin depender de los auxilios del Estado nacional, consideró "un error" que los Estados mayores, como la provincia, financien a los municipios que en muchos casos no pueden sostener la masa salarial de su propia planta municipal.

Sebastián Fariña Petersen

"Ahí tenemos otro tema, cuando no se pueden sostener desde abajo en soledad, es porque también está sobrepoblado ese municipio o comisionado", afirmó. "Durante años lo han visto en muchos municipios e incluso gobiernos proivinciales, que han decretado a último momento cuando se va el gobernador o el intendente, el pase de planta política a permanente", reconoció.

"Eso es un error, eso es un grave problema porque estamos sobredimensionando de vuelta a estos lugares. Entonces, estamos mal acostumbrados a que el estado chico, mediano, pequeño, siga sosteniendo la administración y no es así", dijo sobre localidades que incluso tienen a los municipios como su principal fuente de empleo.

Su visión para el año electoral

Maureira reflexionó sobre su nuevo rol en la actividad política después de una extensa trayectoria en los medios de comunicación de la región. Consideró que busca generar un aporte para un cambio de paradigma en la política, lejos de la corrupción y apuntando a transformaciones profundas para la sociedad.

"Yo sigo insistiendo con esta etapa que tenemos de refundación en Argentina, de reformismo, si se quiere, y de transformar. Yo sigo insistiendo en transformar a nuestra política", dijo y aclaró: "No me gusta quedarme en la política del pasado ni en los ejemplos del pasado. Nosotros inclusive somos tolerancia cero a la corrupción".

En ese sentido apeló al protagonismo de nuevos actores en la escena política local. "Sigo insistiendo en que podemos encontrar nuevos políticos, nuevas personas que se acerquen a la política y que sepan que estamos a tiempo todavía de poder transformarlas como queremos", aseguró.

Sobre su pertenencia partidaria, aclaró: "Nosotros trabajamos en un hilo profundo, una columna para tener en cuenta dentro de lo que es La Neuquinidad. Al que le guste La Neuquinidad se va a quedar y al que no, o que tenga algún desatino, dará un paso al costado. Pero somos coherentes en lo que estamos haciendo y eso lo tenemos que demostrar todos los días".