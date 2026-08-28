¿Sos un afiliado cumplidor?: enterate qué premios te regala el ISSN y cómo participar

La obra social de la provincia de Neuquén celebra a los vecinos y vecinas que tengan sus pagos al día.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) lanzó un programa destinado a premiar a los afiliados que se encuentren al día con el pago de los coseguros médicos. La iniciativa contempla sorteos mensuales de estadías gratuitas en los alojamientos pertenecientes a la institución.

El programa fue aprobado este jueves por el Consejo de Administración del organismo provincial y comenzará a implementarse en septiembre.

Los ganadores podrán disfrutar de una estadía de tres noches para dos personas, durante la temporada baja, en alguno de los complejos turísticos administrados por el ISSN.

El destino incluido en el premio será definido mensualmente por la institución.

Cuándo se realizarán los sorteos

Los sorteos se realizarán el día 10 de cada mes. En caso de que esa fecha coincida con un día no laborable, el procedimiento se trasladará al día hábil siguiente.

Cada instancia estará a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y contará con la supervisión de un escribano público. De esta manera, se buscará garantizar la transparencia y legalidad del mecanismo utilizado para seleccionar a los ganadores.

Las fechas y los horarios de cada sorteo, además del canal elegido para su transmisión, serán comunicados mediante la página web y las redes sociales oficiales del ISSN. Por esas mismas vías se publicará el reglamento completo del programa, donde los interesados podrán consultar los requisitos y las condiciones.

Cómo acceder a los premios

Una vez publicados los resultados, los ganadores tendrán un año calendario para hacer uso del premio. El plazo comenzará a contabilizarse desde la fecha en la que se difundan oficialmente los nombres de los beneficiarios en la página web del ISSN.

La propuesta busca reconocer a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones y, al mismo tiempo, acercarles la posibilidad de acceder a los servicios turísticos que ofrece la obra social provincial.

Qué deben hacer los ganadores para utilizar la estadía

Luego de que se publiquen los resultados, las personas beneficiadas deberán confirmar que utilizarán el premio. Para hacerlo, tendrán un plazo de diez días hábiles desde la publicación oficial.

La confirmación podrá realizarse mediante un mensaje de WhatsApp a los números 299 4201617 o 299 6341774. A través de ese contacto se iniciarán las gestiones correspondientes con el Departamento de Turismo del ISSN.

También estará disponible una opción presencial para quienes no puedan comunicarse por WhatsApp. Los ganadores podrán acercarse a la delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén correspondiente a su localidad. Allí recibirán asistencia para establecer contacto con el área de Turismo y formalizar la reserva.

Desde el organismo advirtieron que el cumplimiento del plazo será obligatorio. Si el ganador no confirma el uso de la estadía dentro de los diez días hábiles establecidos, perderá el derecho a utilizar el premio.