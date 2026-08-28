Jorge Sobisch cruzó con dureza a la nueva conducción del MPN y anunció que vuelve a la política

El ex gobernador de Neuquén acusó a la lista de unidad de hacer trampa para convertirse en una colectora del gobierno actual. Sus planes para el futuro del partido.

A pocos días de la proclamación de Gabriel Álamo como el nuevo presidente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) , el ex gobernador y referente del partido, Jorge Sobisch , acusó a la nueva conducción de haber creado una trampa para ser funcionales al gobierno de Rolando Figueroa , el ex emepenista que ahora lidera su propio espacio político. El histórico dirigente aseguró que volverá a recorrer la provincia para discutir el futuro del Movimiento.

"Después de perder el gobierno provincial luego de más de seis décadas, al MPN sólo le faltaba una cosa: perder el MPN. 'Alguna trampa se les va a ocurrir para perder el MPN'. Y así fue", escribió Sobisch en un mensaje lapidario publicado en sus redes sociales.

Sobisch, que fue tres veces gobernador de la provincia (de 1991 a 1995 y de 1999 a 2007), se pronunció en duros términos contra la lista de unidad Celeste y Blanca, encabezada por Gabriel Álamo, que desde el 24 de agosto conduce el histórico partido provincial sin pasar por elecciones internas por falta de rivales .

Elecciones opacas y la sospecha de un acuerdo oculto

Desde que se anunció la nueva conducción del MPN, los referentes históricos del espacio, agrupados en el Movimiento de Acción Política (MAPO) habían criticado la forma en que se llevó adelante la elección y, sobre todo, la falta de una reforma en la carta orgánica del partido para permitir mayor participación de otras corrientes.

En su publicación en redes sociales, Sobisch realizó la misma lectura: "Convocaron a una elección interna opaca, con antiguas reglas. Para presentar una lista se exigieron aproximadamente 9.000 avales sobre un padrón de 89.000 afiliados como lo dice la carta orgánica. Y había apenas 31 días corridos para conseguirlos. Es decir: había que reunir alrededor de 290 avales por día, todos los días, durante 31 días consecutivos, tarea imposible con un partido agonizante".

La falta de representación de la lista de unidad Celeste y Blanca, encabezada por un diputado provincial cercano a Figueroa, se vio reflejada en las elecciones internas en la seccional de Centenario. Ese era el único distrito en el que otra corriente, identificada con el color Rojo, reunió los avales para competir y terminó por cosechar un triunfo con 487 votos frente a los 344 de la lista de unidad.

"En las condiciones actuales del MPN, lo transformaron en una barrera que sólo podían superar quienes conservaran estructuras oficiales, aparatos territoriales y recursos suficientes para movilizarse simultáneamente en toda la provincia. Solamente podían participar los dueños del poder", denunció Sobisch.

Jorge Omar Sobisch declaró en el segundo juicio por el homicidio del maestro Carlos Fuentealba. Sebastian Fariña Petersen

"El afiliado común, los sectores independientes y todos aquellos que no conviven ni se benefician de esas estructuras quedaron, en los hechos, afuera de la competencia. Para los demás, la elección había terminado antes de empezar", criticó.

Pese a que la lista Celeste y Blanca se atuvo a cumplir la normativa interna del partido, el ex gobernador consideró que el problema fue la falta de acción para modificar las reglas y así permitir más competencia.

"Al no modificar la carta orgánica, eligieron cerrar el partido cuando había que abrirlo. Y esa proscripción tuvo un beneficiario político evidente: el poder de turno. Ahora presentan como una demostración de “unidad” lo que en realidad es la consecuencia de haber eliminado la competencia", aseguró.

El relanzamiento de Jorge Sobisch a la política

El regreso del ex mandatario provincial, que fue candidato a presidente de la Nación en 2007, se empezó a reclamar con más fuerza por los militantes del Movimiento que no aprueban el respaldo que le dieron algunos integrantes del partido a Figueroa. Tras la histórica derrota de 2023, muchos intendentes emepenistas se aliaron con el nuevo gobernador, y hasta ocuparon cargos clave en su gabinete, en lugar de asumir su nuevo rol de oposición.

El nuevo presidente del partido, que asumió para suceder al ex gobernador Omar Gutiérrez, fue intendente de Aluminé y ahora se desempeña como diputado provincial. Desde su llegada a la banca de la Legislatura, Álamo se mostró alineado con las políticas de Figueroa y buscó acompañar la gestión del actual mandatario y garantizar la gobernabilidad desde su bloque, que suma un total de 10 diputados.

"¿Qué se negoció para entregarle semejante ventaja política?", se preguntó Sobisch. "No sea cosa que dentro de poco nos enteremos de que el MPN terminó convertido en una colectora del gobierno. Y entonces habrá que preguntarse si no existió también un negocio político y económico cuyos alcances recién estamos empezando a conocer", aseguró.

"El MPN nació para defender Neuquén, no para convertirse en una colectora del gobierno provincial", se lamentó el ex gobernador, que aseguró que desde que se conoció la presentación de la lista de unidad, recibió miles de llamados de afiliados que le pedían su intervención.

"Me decían “Jorge, haga algo.” … y voy a hacer algo. Voy a volver a recorrer la provincia", se lanzó.

"Vamos a discutir el futuro del MPN con los neuquinos en toda la provincia Me voy a poner a disposición de un clamor que ya no puedo ignorar", aseguró.

En su mensaje, el ex mandatario reflexionó sobre su propia trayectoria. Con 83 años y una extensa carrera política, atravesó duelos familiares frente a la mirada pública y graves cuestionamientos, como la represión policial de 2007 en la que fue asesinado el docente Carlos Fuentealba.

Sin embargo, se pronunció con optimismo respecto al futuro de su relanzamiento en la política y el respaldo de los neuquinos. "La vida me ha quitado muchas cosas. Ustedes lo saben. Pero no me ha quitado la confianza y el cariño de ustedes. La recorrida empieza ahora", concluyó.

A pocos minutos de su publicación, los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer. "Vamos viejo, tenés que volver", "Cuente conmigo", "Aguante bigote", "Los verdaderos militantes te necesitamos", escribieron algunos de los usuarios. Y otros se animaron a una pregunta: "¿Se viene el bigotazo?".