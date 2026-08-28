Suman a científicos de EE.UU. y del Reino Unido para investigar huellas en la Cuenca del Agrio

El proyecto internacional que releva y estudia las huellas de un territorio con al menos ocho mil años de antigüedad, incorporó a científicos de Estados Unidos y del Reino Unido y nuevas tecnologías para profundizar el análisis de los rastros superficiales del terreno, entre ellas, algoritmos y herramientas de inteligencia artificial.

Estas metodologías se complementaron con estudios tradicionales de sedimentos y restos arqueobotánicos, lo que permitió ampliar las estrategias de investigación y análisis del patrimonio de la región.

Los avances están avalados por el convenio de cooperación entre el Gobierno de la Provincia –a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura– con la Universidad de Michigan.

Los equipos

Los trabajos estuvieron coordinados por Raven Garvey, de la Universidad de Michigan, y contaron con la participación de David Bustos, del Center for Ancient Tracks and Trace Fossils y del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, quien ya había realizado tareas de prospección en febrero para evaluar el potencial de hallazgos en el área.

A esta etapa se sumaron Thomas Urban, de la Universidad de Cornell; Terry Hunt, de la Universidad de Arizona; y George Frees, de la Queen Mary University of London y del Royal Botanic Gardens Kew, ampliando la participación científica internacional en el proyecto.

El equipo de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura tuvo un rol activo en las tareas de campo. La directora Claudia Della Negra participó como referente del proyecto en Neuquén, junto con la arqueóloga Silvana Quilodrán y el paleontólogo Mateo Gutiérrez, quienes intervinieron en el estudio de los hallazgos.

También colaboró Ricardo Bruce. Todos forman parte del equipo de trabajo de la Dirección de Patrimonio Cultural.

Los investigadores fueron recibidos por la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, con el objetivo de conocer los avances y promover el desarrollo de nuevas etapas del proyecto. Durante el encuentro se destacó la importancia de generar estrategias orientadas a la investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico y paleontológico de la zona.

La agenda incluyó, además, una reunión en Las Lajas con el intendente Pablo Cortez, durante la cual se evaluaron sitios de interés arqueológico y paleontológico de la zona. En ese contexto, también se puso en valor el trabajo que se desarrolla en los museos locales mediante obras de acondicionamiento destinadas a fortalecer la conservación y difusión del patrimonio para la comunidad y quienes visitan la localidad.

De esta manera, el convenio con la Universidad de Michigan permite fortalecer la cooperación científica y el intercambio de conocimientos, al tiempo que consolida el trabajo conjunto entre especialistas internacionales y el equipo técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura para profundizar el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio neuquino.