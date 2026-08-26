Irá a juicio el conductor que chocó de frente y mató a padre e hijo en Villa La Angostura

El acusado invadió el carril contrario y provocó la muerte de Nicolás Echeveste y su hijo, Samuel Echeveste. La pena prevista va desde 3 hasta 15 años.

J.G. irá a juicio acusado de provocar el choque ocurrido en la Ruta Nacional 40 en el que murieron Nicolás Echeveste y su hijo Samuel Echeveste.

Un hombre identificado como J.G irá a juicio acusado de causar el choque frontal que provocó la muerte de Nicolás Echeveste y su hijo Samuel Echeveste , cuando circulaban por la Ruta 40 entre Bariloche y Villa La Angostura . El hombre fue acusado de homicidio culposo , agravado por el número de víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas en un caso de conducción imprudente del vehículo.

El episodio fatal sucedió el 15 de agosto de 2025 , cerca de las 19.00 cuando el acusado circulaba en una camioneta RAM desde Villa La Angostura hacia San Carlos de Bariloche. Según la teoría del MPF, el imputado realizó una maniobra imprudente , invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Renault Logan que circulaba en sentido opuesto.

Como consecuencia del choque, dos ocupantes del vehículo Renault sufrieron lesiones graves y murieron dos personas, Nicolás Echeveste y su hijo Samuel de tan solo 4 años. La dinámica del siniestro fue establecida en una pericia accidentológica realizada por Gendarmería Nacional.

Durante la audiencia de control de acusación y prueba, el fiscal del caso, Hernán Scordo cuestionó parte de la prueba ofrecida por la defensa. En particular, objetó la incorporación de información sobre actividades que había realizado el acusado antes del choque fatal, como su itinerario de viaje y actuaciones realizadas con su teléfono celular, que posteriormente se extravió durante la investigación.

El conductor de la camioneta RAM impactó de frente contra el Renault Logan.

La defensa intentó suspender el proceso a prueba

El fiscal sostuvo que esos elementos no aportaban información relevante para determinar cómo ocurrió la mecánica del choque o la responsabilidad de J.G. Sin embargo, el juez Maximiliano Bagnat consideró que la prueba cuestionada tenía relación con la teoría del caso planteada por la defensa y avaló su producción durante el juicio.

Durante la audiencia que tuvo lugar el 6 de agosto, Scordo se opuso a un intento de la defensa por suspender el proceso a prueba. Con estos planteos resueltos, el magistrado avaló el pase a la etapa de juicio y admitió los testimonios, informes y documentación vinculados con las circunstancias previas al choque.

J.G. irá a juicio acusado de provocar el choque en el que murieron Nicolás Echeveste y su hijo Samuel Echeveste.

El acusado será juzgado por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal con la adhesión de las querellas particulares, J.G irá a juicio acusado de provocar el choque sucedido en la Ruta Nacional 40 en el que murieron Nicolás Echeveste y su hijo Samuel. El acusado será juzgado por el delito de homicidio culposo, agravado por el número de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones culposas, agravadas por el número de víctimas y en ambos casos por la conducción imprudente de un vehículo automotor.

La calificación legal fue fijada durante la formulación de cargos y fue confirmada ayer martes 25 de agosto. Debido a que la pena pretendida es superior a tres años y menor a 15 años de prisión, el juicio estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces.