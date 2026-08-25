Dolor por la muerte de una querida y reconocida vecina de San Patricio del Chañar

La mujer falleció a los 72 años y era auxiliar de servicio jubilada de la Escuela N.º 273 “Carlos Julio Sang”.

La comunidad de San Patricio del Chañar se encuentra conmocionada al conocerse el fallecimiento de una querida y reconocida vecina. Se trata de María Inés Rojas , quien murió a los 72 años .

Rojas se desempeñó como auxiliar de servicio y se jubiló bajo el mismo cargo en la Escuela N° 273 “Carlos Julio Sang ”. Además, fue en vida la suegra del intendente municipal Gonzalo Núñez.

Ante su partida, el municipio emitió un comunicado en sus redes sociales acompañando el fallecimiento donde informan “con profundo dolor el fallecimiento de la vecina María Inés Rojas”.

Y agregan: “En este difícil momento, extendemos nuestras más sinceras condolencias a nuestros compañeros de trabajo Anahí Arangue, Gustavo Arangue, al intendente municipal y a sus familiares, rogando a Dios que les brinde consuelo y fortaleza ante esta irreparable pérdida”.

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Una querida vecina

Por su parte, ATE Chañar también se expresó ante la partida de Rojas. “Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de María Inés Rojas, compañera auxiliar de servicio jubilada de la Escuela N.º 273 “Carlos Julio Sang” y madre de nuestra compañera Anahí Arangue”.

“Acompañamos de corazón a nuestra compañera y a toda su familia en este momento de profundo dolor”, cierra el comunicado. “Acompañamos de corazón a nuestra compañera y a toda su familia en este momento de profundo dolor”, cierra el comunicado.

Despedida en redes

Rápidamente, vecinos y vecinas se expresaron a través de redes sociales para despedir a María Inés. “Que descanses en paz tía María, todos te queríamos y tenemos guardado momentos hermosos de nuestra niñez en nuestros corazones. ¡¡Gracias!!”, expresó una vecina.

Por su parte, otra mujer agregó: “Cuántas veces hemos revuelto esa olla de arroz con leche. Gracias, Mari, por haber sido tan compañera; gracias por tus consejos, tus charlas, los mates con pomelo. Ahora a descansar, andá que Marcelo te debe estar esperando con algún mate. Te quiero mucho, Mari, y siempre te recordaré cada vez que vaya a la escuela”.

Su nieta Verónica también se expresó y escribió: “Descansá en paz, abuela María; gracias por tu amor, siempre te recordaremos. ¡¡¡Que Dios consuele los corazones de toda su familia!!!”.

Los restos de María Inés están siendo velados en IMPA. Además, se informó que recibirán sepultura este 26 de agosto a las 15 horas en la necrópolis local.