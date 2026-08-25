Qué acordaron FECENE y la empresa Halliburton en la última reunión

Hubo un acuerdo, tras prácticamente un mes de conflicto entre la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia y la compañía.

Sellaron un acuerdo entre la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia de Neuquén ( FECENE ) y dela compañía Halliburton Argentina luego de casi un mes de desavenencias.

Durante este tiempo no sólo la Federación cuestionó la decisión de la empresa sino también los sindicatos petroleros de la región. El conflicto se originó a partir de que de que Halliburton exigió una reducción del 23% sobre los contratos vigentes con sus proveedores .

No obstante, en las últimas horas, desde FECENE indicó que valoraron “de forma positiva” el reciente encuentro mantenido con las autoridades de Halliburton. La reunión “se desarrolló en un marco de diálogo abierto y constructivo, desarrollada en un marco de diálogo abierto y constructivo, en la que se abordó la situación planteada recientemente con las empresas proveedoras de la compañía”.

Se informó que, como resultado principal de este espacio de concertación, se acordó que no se aplicarán medidas de manera unilateral. Además, destacaron que “se avanzará en la coordinación de reuniones individuales con los proveedores, generando instancias de negociación que permitan analizar cada situación en particular”.

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Diálogo abierto y previsibilidad

Desde FECENE destacaron especialmente la predisposición de Halliburton para abrir esta instancia de diálogo. La federación considera que este es el camino adecuado para encontrar soluciones que permitan fortalecer a toda la cadena de valor y, al mismo tiempo, acompañar el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta.

Asimismo, la entidad señaló que los desafíos actuales de la industria requieren un trabajo conjunto en la búsqueda de una mayor competitividad y eficiencia. Sin embargo, recalcaron que este proceso debe darse siempre a partir del diálogo, la previsibilidad y la construcción de acuerdos que contemplen la realidad de las empresas que integran la cadena de valor.

Finalmente, recordaron que el desarrollo de una industria energética competitiva y sostenible requiere del compromiso y el trabajo conjunto de operadoras, empresas de servicios y proveedores.

El inicio del conflicto

La entidad había cuestionado que la medida haya sido comunicada con plazos acotados y sin una instancia previa de diálogo, al considerar que traslada el costo de los procesos de ajuste a las pequeñas y medianas empresas neuquinas, que concentran buena parte del empleo, las inversiones y el desarrollo de la cadena de valor vinculada a Vaca Muerta.

“Las empresas proveedoras han realizado importantes inversiones, incorporado tecnología, ampliado su capacidad operativa y generado miles de puestos de trabajo para responder al crecimiento de la actividad. Pretender modificar de manera intempestiva las condiciones de contratos en ejecución compromete seriamente la sustentabilidad de ese entramado productivo y pone en riesgo la continuidad de numerosas pymes regionales”, señalaron en su momendo desde FECENE.

Para la Federación, “la competitividad de la industria no puede construirse a costa del debilitamiento de los proveedores locales” y remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta “requiere relaciones comerciales equilibradas, previsibilidad y respeto por los compromisos asumidos entre las partes”.

En ese sentido, la organización consideró que este tipo de decisiones “contradicen el espíritu de la Ley Provincial N.º 3338, creada para fortalecer la participación de las empresas neuquinas, promover el desarrollo de proveedores locales y consolidar una cadena de valor con mayor generación de empleo y agregado de valor dentro de la provincia”.