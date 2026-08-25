Los Sobrinos abrieron y cerraron la jornada: el 68 encabezó tanto la Previa como la Nocturna. El Cementerio, El Ahogado y El Cuchillo se repartieron los sorteos del medio.

Quiniela La Neuquina hoy: resultados del martes 25 de agosto, sorteo por sorteo

La Quiniela La Neuquina tuvo este martes una jornada con firma propia: Los Sobrinos aparecieron dos veces, abriendo la Previa de la mañana y cerrando la Nocturna de la noche con el mismo número 68.

En el medio, El Cementerio, El Ahogado y El Cuchillo se repartieron los sorteos restantes.

El 0068 encabezó la Previa de este martes. El 68, conocido como Los Sobrinos, arrancó la jornada con aire familiar desde temprano.

1. 0068 — 2. 6562 — 3. 1321 — 4. 9285 — 5. 2426 — 6. 1992 — 7. 3250 — 8. 1136 — 9. 4349 — 10. 4911

El Primero | El 94 llega al mediodía con El Cementerio

El 0194 encabezó la Primera del mediodía. El 94, conocido como El Cementerio, se presentó con toda la carga del nombre en el primer puesto.

1. 0194 — 2. 0754 — 3. 6239 — 4. 1606 — 5. 2137 — 6. 3596 — 7. 3182 — 8. 3865 — 9. 9506 — 10. 4778

La Matutina | El 58 aparece en la tarde con El Ahogado

El 0358 encabezó la Matutina de la tarde. El 58, conocido como El Ahogado, salió a flote en la tarde patagónica y se instaló primero.

1. 0358 — 2. 0804 — 3. 1330 — 4. 1039 — 5. 1325 — 6. 8061 — 7. 9697 — 8. 5544 — 9. 6116 — 10. 4774

La Vespertina | El 41 corta el atardecer con El Cuchillo

El 0041 encabezó la Vespertina del atardecer. El 41, conocido como El Cuchillo, cortó directo al primer puesto sin rodeos.

1. 0041 — 2. 6435 — 3. 4343 — 4. 2268 — 5. 2351 — 6. 1912 — 7. 6647 — 8. 5483 — 9. 4266 — 10. 4507

La Nocturna | El 68 cierra el martes otra vez con Los Sobrinos

El 7668 encabezó la Nocturna del cierre. El 68, Los Sobrinos, repitió en primer lugar, cerrando la jornada igual que la abrió — una rareza que los apostadores más veteranos ya tienen anotada.

1. 7668 — 2. 0691 — 3. 1016 — 4. 1868 — 5. 5070 — 6. 4679 — 7. 7587 — 8. 0495 — 9. 4101 — 10. 6524

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.