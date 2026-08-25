Intentaron robarle a una mujer en el Melipal y la Policía secuestró un arma calibre 22

Los agentes de la Comisaría 21 identificaron a dos hombres que intentaron asaltar a la mujer, durante la mañana del lunes. Los vecinos ayudaron a evitar el robo.

Un violento intento de robo se registró durante la mañana del lunes 24 de agosto, en inmediaciones de las calles Primero de Mayo y Picún Leufú del barrio Melipal , cuando una mujer fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y le mostraron un arma de fuego para intimidarla . La intervención de los vecinos fue clave para frustrar el asalto.

Según la denuncia radicada por la víctima, la mujer caminaba por la intersección de las calles Primero de Mayo y Picún Leufú cuando fue interceptada de forma violenta por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

La mujer explicó que uno de ellos utilizó un elemento similar a un arma de fuego para intimidarla , pese a ello, se resistió al robo y eso generó un intento forcejeo entre el hombre y la víctima. El enfrentamiento físico le provocó golpes en diferentes partes del cuerpo a la mujer.

El violento episodio fue advertido por un vecino, quien intervino para auxiliar a la mujer. A partir de la acción del vecino, los agresores desistieron del robo y escaparon del lugar sin sustraer ninguna pertenencia.

El intento de robo sucedió en el barrio Melipal. Claudio Espinoza

La víctima se resistió al asalto y comenzó un forcejeo

Horas más tarde, como parte de las diligencias realizadas después del episodio, los efectivos llevaron adelante el secuestro de un arma de fuego calibre 22, presuntamente utilizada en el ilícito. El elemento quedó bajo resguardo de la cadena de custodia policial para ser sometida a pericias.

El procedimiento fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas de investigación para identificar y localizar a los autores del intento de robo.

Durante el procedimiento, se llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad.

Allanamiento en Centenario: detienen a un joven por amenazas armadas y secuestran una pistola 9 mm

Un joven fue demorado en un allanamiento realizado el 31 de julio en el barrio Vista Hermosa de Centenario. El procedimiento se ejecutó en el marco de una investigación por un caso de lesiones y amenazas con arma de fuego que tuvo lugar en el barrio Procrear de la misma localidad.

El operativo fue realizado por el personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, en un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría 52°, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y que culminó con resultados positivos.

Durante el allanamiento se llevó adelante el secuestro de un arma calibre 9 mm.

El allanamiento secuestró un arma 9 mm, municiones y un cargador

Durante la diligencia judicial, los efectivos identificaron a los ocupantes del inmueble y demoraron a un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado al episodio de la causa que se investiga. Los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 25 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

El procedimiento se originó a partir de dos denuncias radicadas durante el mes de junio en la Comisaría 52°, relacionadas con un episodio de amenazas con un arma de fuego que derivó en lesiones, que sucedió en el barrio Procrear de la ciudad de Centenario. La investigación derivó en el allanamiento que permitió la detención de un hombre involucrado en la causa.