Identificaron a dos adolescentes en Valentina Sur por el tiroteo que derivó en la suspensión de clases

Los menores de edad quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Juveniles. La Policía secuestró cartuchos de arma de fuego y una bicicleta.

La Policía identificó a dos adolescentes que serían parte del grupo que efectuó los disparos del 20 de agosto en la vía pública a plena luz del día. Por la cercanía del tiroteo con una escuela y el CEF 13 donde había niños y jóvenes en clase generó la suspensión de actividades en varias escuelas de la zona.

Luego, ante la preocupación de las comunidades educativas por la sucesión de episodios violentos ocurridos durante la semana, entre los que se cuentan la persecución policial y tiroteo , varias instituciones del sector resolvieron suspender las clases del viernes.

Entre los siete establecimientos por la medida alcanzados por la medida estuvieron el Jardín de Infantes N° 27, CPEM N° 42, el CEF, las escuelas N° 223 y N° 245, el EPA N° y CPEM N° 49, donde estudiaba Rodrigo Campos, asesinado en una balacera en un presunto ataque narco.

El temerario conductor que se movilizaba en una Hilux robada permanece en el hospital Heller pero va a quedar detenido. Sebastián Fariña Petersen

Adolescentes a los tiros cerca de una escuela

La investigación por el tiroteo ocurrido el jueves a la tarde en Bustos Pérez y Jorge Águila, a pocos metros de establecimientos educativos y mientras niños realizaban actividades en el Centro de Educación Física, comenzó con la intervención de la Fiscalía de Actuaciones Genéricas.

Sin embargo, a partir de testimonios, registros fílmicos y publicaciones realizadas en redes sociales, la Policía logró avanzar en la identificación de dos de los tres presuntos autores que resultaron ser menores de edad. Por este motivo, la intervención pasó a la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles.

Finalmente este lunes se realizaron dos allanamientos en el barrio, donde secuestró cartuchos de arma de fuego y la bicicleta en la que se habrían movilizado.

Fotos con armas de fuego y "pasamanos"

Por su parte, el subcomisario, Jonathan Malabel señaló a Radio 7 que los adolescentes formarían parte del mismo grupo y que, de acuerdo con lo establecido hasta el momento, el episodio no habría surgido por una disputa territorial ni estaría relacionado con la venta de estupefacientes.

La principal hipótesis apunta, en cambio, a una modalidad de exhibición de armas y disparos que la Policía viene detectando entre adolescentes a través de las redes sociales.

“Es frecuente que los menores publiquen capturas, fotos o videos filmándose efectuando disparos o con armas de fuego”, explicó el comisario, quien remarcó que una de las prioridades de la investigación es retirar las armas de circulación.

De acuerdo con la pesquisa, incluso se habría detectado que los integrantes del grupo intercambiaban las armas entre ellos lo que impidió el secuestro de las armas utilizadas. “Hacen pasamanos de armas, lamentablemente”, graficó el jefe policial.

El subcomisario también destacó la importancia de que los vecinos puedan aportar información, aunque reconoció que este tipo de hechos genera temor y puede afectar la confianza necesaria para que las personas se acerquen a denunciar o brindar datos. Ante un episodio de estas características, señaló: "la prioridad debe ser resguardar la vida y ponerse a salvo antes que intentar intervenir".

Locura total: inédita persecución policial a los tiros

Un sospechoso al volante de una Toyota Hilux causó terror en la mañana del martes 18 de agosto tras huir de la Policía provincial a gran velocidad por distintas calles del barrio Valentina Sur. Tras 14 kilómetros de persecución que involucró gran cantidad de efetivos fue acorralado y terminó detenido.

El operativo se desplegó pasadas las 10, cuando un móvil que patrullaba la zona de las calles Río Colorado y Chascomús fue alertado sobre un conductor realizando maniobras peligrosas. Apenas se empezó a acercar el patrullero, la Hilux buscó alejarse y motivó la intervención inicial de la Policía Turística. Luego, se sumaron móviles de las comisarías 12 y 44, además de la División Motorizada (DEMOSE).

En el marco del procedimiento, hubo disparos intimidatorios y uno de los proyectiles dio en el brazo del hombre que conducía la Hilux. Muñoz resaltó que tras acorralarlo en el cruce de Choele Choel y El Dorado, lo demoraron y comprobaron que “tenía una herida de bala en el brazo izquierdo”.

El temerario conductor que se movilizaba en una Hilux robada quedó detenido e imputado.

El jueves 20, dos días después de la cinematográfica secuencia el protagonista fue acusado por la Fiscalía y quedó detenido en prisión preventiva por un mes. Durante la formulación de cargos expusieron que chocó a una moto y la arrastró 30 metros. Por fortuna, los efectivos lograron saltar antes del impacto, aunque varios terminaron heridos.

15 niños de un jardín quedaron en medio de la balacera y reclaman seguridad

El jardín 27 se encuentra a escasos 20 metros del lugar donde se desarrolló la persecución. Desde el patio existe una visibilidad directa hacia la calle Choele Choel. "El impacto fue tremendo en las docentes, en los niños, en los padres, en todos los adultos auxiliares", describió Patricia López, la directora.

Según lo que relató, en cuestión de segundos, las docentes advirtieron lo que estaba sucediendo y escucharon los disparos. Una de ellas comenzó a alertar: "tiros, tiros". La respuesta fue inmediata: hicieron ingresar a los 15 niños que estaban en el patio al edificio y activaron la guía de resguardo que la institución venía trabajando desde abril.

"Tratamos de minimizar de alguna manera el impacto en los niños, ofreciéndolo como un juego. Luego nos reunimos todos en el SUM", relató López.

López explicó que las calles se encontraban cortadas y que algunos docentes no conocían las distintas alternativas para salir del barrio. Por ese motivo, fueron desde el propio jardín quienes se comunicaron con la Comisaría 44 para consultar si podían abandonar el establecimiento. En este sentido, reclamaron mayor acompañamiento policial y un cerramiento para el patio del jardín.