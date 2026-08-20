Inédita persecución policial en Valentina Sur: 15 niños de un jardín quedaron en medio de la balacera contra la Hilux

El Jardín 27 activó un protocolo de seguridad y debieron suspender las clases. Protestaron por la desprotección policial y pidieron el cerramiento del patio.

El temerario conductor que se movilizaba en una Hilux robada permanece en el hospital Heller pero va a quedar detenido.

Quince niños estaban en el patio del Jardín de Infantes 27 de Valentina Sur cuando se comenzaron a escuchar disparos provenientes de la persecución policial a una camioneta Hilux, ocurrida el pasado martes por la mañana. Las docentes ingresaron a los chicos al edificio y aplicaron un protocolo de seguridad que crearon tras las repetidas situaciones de violencia en el barrio.

La directora del establecimiento, Patricia López, explicó a R7 que el jardín se encuentra a escasos 20 metros del lugar donde se desarrolló la persecución y que desde el patio existe una visibilidad directa hacia la calle Choele Choel. "El impacto fue tremendo en las docentes, en los niños, en los padres, en todos los adultos auxiliares", describió.

La creación de la guía ante situaciones de violencia fue impulsada por la comunidad educativa luego del asesinato de Ezequiel Campos , ex estudiante de la escuela secundaria que a sus 19 años fue víctima de un presunto ataque narco en la vía pública.

"Hay una guía, hay un protocolo de evacuación en todas las instituciones, ahora, diferente es cuando hay una balacera, cuando hay enfrentamientos entre bandas antagónicas, ¿qué hacemos con los niños?", planteó López.

Según lo informado por las autoridades policiales el operativo se inició a raíz de la detección de una camioneta Toyota Hilux que hacía maniobras temerarias y no frenaba. El coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, comisario inspector Antonio Muñoz, informó a LM Neuquén que efectuaron "disparos intimidatorios". Uno de ellos hirió al conductor que fue acorralado y terminó chocando con un patrullero en la vereda de una vivienda.

La secuencia cinematográfica quedó grabada en cámaras de seguridad. El Ministerio Público Fiscal (MPF) tomó intervención en forma doble: por un lado, Fernanda Sabatini, dispuso la retención preventiva de las armas reglamentarias de los agentes que participaron en la persecución. A su vez, el fiscal Horacio Maitini avanza en la investigación en relación a la Hilux que tenía pedido de captura y el delito de resistencia a la autoridad.

Aplicación del protocolo en el Jardín 27: "los chicos pensaron que era un juego"

Según lo que relató la directora, en cuestión de segundos, las docentes advirtieron lo que estaba sucediendo y escucharon los disparos. Una de ellas comenzó a alertar: "tiros, tiros". La respuesta fue inmediata: hicieron ingresar a los 15 niños que estaban en el patio al edificio y activaron la guía de resguardo que la institución venía trabajando desde abril.

"Tratamos de minimizar de alguna manera el impacto en los niños, ofreciéndolo como un juego. Luego nos reunimos todos en el Zoom", relató López.

Después, indicó que las familias ingresaron con sus hijos a las respectivas salas y permanecieron allí hasta que toda la comunidad educativa pudo concentrarse en el espacio común. La institución se comunicó con la Comisaría 44 para consultar si estaban dadas las condiciones para abandonar el establecimiento.

Recién alrededor de las 11:40 o 11:45 comenzaron a salir de manera ordenada, dentro de las posibilidades que permitía el contexto.

El pedido por un cerco seguro

Para la directora, el patio no puede convertirse en un lugar que deba ser evitado por cuestiones de seguridad. "El patio es un lugar pedagógico, es un lugar que se planifica, es un lugar al que se sale, es un lugar que se habita", sostuvo. Por eso, el episodio también volvió a poner en el centro de la escena un reclamo que la comunidad educativa sostiene desde hace años: el cerramiento del jardín.

López explicó que el establecimiento cuenta con un cerco de obra que quedó sin terminar desde la entrega del edificio, en 2022. La estructura permite tener una visión directa hacia el exterior y, según la directora, deja expuestos a los niños y al personal.

"Necesitamos que sea material concreto, de ladrillo", reclamó. La preocupación no se limita a los episodios de violencia armada. Según explicó, en el terreno lindero también se registran situaciones vinculadas con personas que permanecen allí y conflictos que pueden ser observados desde el patio y las ventanas del jardín.

Las clases fueron suspendidas: "desde la Policía nadie se acercó"

Después del episodio, las clases fueron suspendidas durante la jornada del miércoles. El equipo directivo mantuvo reuniones con supervisión y con el equipo de apoyo y orientación profesional a las instituciones educativas (EAOPI).

La institución también comenzó a trabajar sobre el impacto que tuvo el episodio en docentes, auxiliares, niños y familias. "Esto irrumpe en la cotidianidad del jardín", señaló López, quien explicó que el equipo evaluaría cómo continuar las actividades luego de las reuniones con el personal.

Desde el establecimiento también plantearon una preocupación por la falta de acompañamiento policial durante el momento posterior a la persecución.

"Pedimos que se tenga el cuenta al jardín porque nos sentimos sumamente desprotegidos y en ningún momento hubo alguien de la policía que se acercara a preguntar cómo están, necesitan algo, que nos organicen para salir a las familias, a las docentes", cuestionó.

López explicó que las calles se encontraban cortadas y que algunos docentes no conocían las distintas alternativas para salir del barrio. Por ese motivo, fueron desde el propio jardín quienes se comunicaron con la Comisaría 44 para consultar si podían abandonar el establecimiento.

El reclamo de la comunidad educativa no apunta solamente a lo ocurrido el martes, sino a la necesidad de establecer mecanismos de actuación y comunicación claros ante futuros episodios de violencia en las inmediaciones de la institución.

El reclamo se vuelve una advertencia de las autoridades frente a un escenario que cada vez parece empeorarse, dado que esta vez los disparos ocurrieron a unos 20 metros del jardín, mientras 15 niños jugaban en el patio. De esta manera la guía que habían elaborado y pensaron que parecía improbable ponerla en práctica terminó convirtiéndose, en cuestión de segundos, en la herramienta que permitió ponerlos a resguardo.