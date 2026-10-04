Los engancharon con alcoholemia positiva a la salida de bares en el Casco Viejo de Centenario: un caso récord

El operativo se realizó en la madrugada del domingo y 17 vehículos fueron secuestrados, todos por conductores alcoholizados.

Este domingo por la madrugada se llevó adelante un operativo de control vehicular en Centenario . Más de 73 conductores fueron sometidos a un control de alcoholemia , concluyendo en el secuestro de varios vehículos por diversas faltas.

El control se realizó sobre la calle Belgrano en la zona de bares del Casco Viejo, específicamente en el "Paseo de bares" en la calle Belgrano, donde se concentra la noche centenariense, o gran parte . Los jóvenes se concentran en en el parque lineal paralelo al canal de riego, con conservadoras y bebidas en los autos, más allá de tener enfrente a bares y locales de espectáculos.

El operativo fue un trabajo en conjunto entre inspectores de la municipalidad, Policía de la División Tránsito de Villa Obrera, Comisaría Quinta y Seguridad Vial, indicó la secretaria de Tránsito de Centenario, Yésica Torres, a este medio. El objetivo de este operativo es fortalecer la seguridad vial .

Como resultado, se labraron 35 actas contravencionales. Asimismo, 17 vehículos fueron secuestrados, entre ellos 2 motocicletas, de ellos, 14 fueron por alcoholemia positiva y un solo vehículo por falta de documentación.

Estos operativos forman parte del trabajo permanente de prevención, control y concientización para promover una circulación más segura y responsable en nuestras calles y rutas. El caso más alto que se registró en la noche fue de 2,23 de alcohol en sangre.

Según indicó Centenario Digital, estos controles se llevaron adelante de manera sorpresiva en una zona donde minutos antes se reportaban ruidos molestos de motos y vehículos a una importante velocidad. Estos controles se repetirán en otros puntos de la ciudad en los próximos días, informaron las autoridades.

Manejaba borracho, perdió el control y cayó por un barranco en la noche

Durante la noche del viernes, un vehículo cayó por un barranco en un conocido sector de San Martín de los Andes. Al llegar al lugar, las autoridades constataron que el conductor circulaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:25 en la Cuesta Eduardo Arias, en la subida al barrio Covisal. Por motivos que aún no fueron establecidos, el conductor perdió el control de su vehículo, salió de la calzada y posteriormente volcó, hasta quedar aproximadamente 10 metros cuesta abajo.

En diálogo con LM Neuquén, la comisario Silvina Huenuquir informó que se trató de un Mitsubishi Lancer GLXI conducido por un hombre de 58 años, domiciliado en San Martín de los Andes. El vehículo fue el único involucrado en el siniestro.

Tras el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y Bomberos Voluntarios. Al momento de la asistencia, el hombre estaba siendo examinado por profesionales médicos y fue trasladado de manera preventiva al hospital local.