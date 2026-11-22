Una camioneta y un auto chocaron a la salida de Añelo hacia Tratayén. Tres personas fueron al hospital, en un tramo siempre peligroso de Vaca Muerta.

Tres personas fueron trasladadas al hospital de Añelo después de un choque entre una camioneta y un auto sobre la Ruta Provincial 7. Pasó la tarde del sábado, a la salida de la localidad hacia Tratayén en un accidente de tránsito.

El choque fue a la altura de la estación de servicio Axion. Por causas que se investigan, los dos vehículos chocaron y terminaron fuera de la calzada.

Fueron trasladados uno de los ocupantes del auto y las dos personas que iban en la camioneta. El traslado fue para una evaluación médica preventiva.

Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Añelo, personal de Salud y efectivos de la Comisaría 10, que se encargaron de asistir a los heridos y ordenar el tránsito.

Tramo desde Añelo hacia Trataytén: ruta deteriorada

Ese tramo de la ruta, entre Añelo y Tratayén, recibe quejas constantes de los conductores por los baches. Vialidad Provincial informó en septiembre que hacía trabajos de bacheo en ese sector.

La Ruta 7 entre Añelo, Tratayén y San Patricio del Chañar es uno de los corredores con más tránsito de la provincia. Por ahí pasan todos los días camiones, camionetas de las operadoras, colectivos de trabajadores y vecinos de la zona. Los choques se repiten. A fines de octubre, una madre y su hija de Rincón de los Sauces murieron en un choque frontal en Tratayén.

El 2 de noviembre, un auto terminó incrustado debajo de un camión cisterna a la salida de Añelo hacia Chañar. Vialidad Provincial reconoció ante la Legislatura que el tránsito pesado de Vaca Muerta supera la capacidad para la que fue diseñada la ruta. El organismo informó que hace trabajos de bacheo en el tramo entre Añelo y Tratayén, donde los conductores siguen reclamando por los pozos.

Otro accidente de tránsito en Vaca Muerta

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre sobre la Ruta Provincial Nº6, en Rincón de los Sauces, dejando como saldo a dos hombres heridos, uno de ellos con lesiones de extrema gravedad que motivaron su urgente internación. El episodio demandó un rápido despliegue de los servicios de emergencia locales para asistir a los involucrados y asegurar la transitabilidad en la zona.

Según el parte emitido por el cuerpo de Bomberos de la comarca petrolera, tomaron conocimiento de lo sucedido exactamente a las 2.56 de la madrugada, momento en el que se recibió un llamado telefónico proveniente del hospital local solicitando colaboración ante un siniestro vehicular de gran magnitud. De inmediato, partió hacia el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios bajo las órdenes de la Sargento Primero Marcela García, con el objetivo de prestar asistencia técnica y sanitaria en la escena.

Al arribar al punto indicado sobre la traza provincial, los rescatistas se encontraron con efectivos policiales que ya habían montado un perímetro preventivo.

De acuerdo a la información preliminar recabada por los uniformados en el sitio, el incidente se habría producido a raíz de un autovuelco, cuyas causas exactas son materia de investigación por parte de las autoridades competentes para determinar la mecánica del accidente.