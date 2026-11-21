Tras la audiencia celebrada en Zapala, se conocieron los pormenores del trámite que se desarrolló en forma muy respetuosa pero también bajo un reclamo permanente de justicia.

Más allá de que la situación judicial en relación al exsoldado Braian Abel Jara quedó resuelta a través de un juicio abreviado, la parte querellante dejó en claro que el proceso investigativo por la muerte de Pablo Jesús Gabriel Córdoba se encuentra en pleno desarrollo y que esperan avances.

El trámite que se desarrolló el martes pasado en la ciudad de Zapala puso frente a frente al acusado Jara y a la mamá y la hermana de Córdoba, Natalia Uribe y Daiana Córdoba, respectivamente.

La audiencia estuvo presidida por el juez federal Pablo Matkovic y la fiscalía estuvo representada por Juan Manuel García Barrese . En tanto, Uribe y su hija tuvieron el acompañamiento del Defensor Público de Víctimas de la Provincia del Neuquén, Pedro Pugliese . Y la defensa oficial de Jara fue llevada adelante por Pablo Repetto.

A pesar de que no se desconocía el punto de acuerdo entre las partes en relación a la situación de Jara, había expectativa sobre la posibilidad de que el acusado pida la palabra.

Tanto la hermana como la mamá de Pablo Córdoba son querellantes y siguen de cerca los avances en la investigación que lleva adelante la justicia federal.

Antes, se hizo un repaso de las acciones que cometió y que determinaron su imputación por falso testimonio. En concreto, cuando fue consultado en su momento si había grabado a la víctima con su celular, lo negó. Luego, otra de sus mentiras fue que no había visto a Córdoba con el chaleco táctico colocado. Sin embargo, cuando fue encontrada la víctima, lo tenía.

Por esta conducta, fue acusado y el martes pasado, tras aceptar su responsabilidad, condenado a una pena en suspenso.

Su defensor oficial fue quien pidió el permiso para que Jara se exprese en la audiencia y que básicamente era un pedido de disculpas a la familia de la víctima.

Jara aseguró que la muerte de su compañero lo dejó "en shock"

El exsoldado, de 28 años, se justificó sobre su actitud y que al verlo a su compañero herido quedó “en estado de shock”. Y recordó que los días posteriores se encontraba muy nervioso y bajo “fuerte estrés”.

Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

En cuanto a sus primeros contactos con las autoridades judiciales, especificó que el juez Hugo Greca y un fiscal le ofrecieron ser testigo protegido pero se negó.

Negó un encubrimiento

Respecto de las sospechas sobre su persona, Jara aclaró que no quiso entorpecer la investigación ni encubrir a nadie. Finalmente, les pidió disculpas a la mamá y la hermana de Córdoba.

Uno de los momentos más duros de la audiencia en Zapala fue el de la declaración de la mamá de Córdoba, quien también había solicitado un espacio para expresar sus sensaciones. Como ya lo hizo en oportunidades anteriores, recalcó el destrato del juez Greca en otras instancias. Inmediatamente, se dirigió a Jara y lamentó su actitud, asegurando que perjudicó la “búsqueda de la verdad”.

Por otro lado, Uribe apuntó que como familia querían un castigo de cumplimiento efectivo y precisó que esperaba que las disculpas sean sinceras.

La mamá de Córdoba espera que colabore en la causa principal

Sin dejar de dirigirse a Jara, Uribe mostró sus dudas sobre lo que realmente sabe en relación a la muerte de su hijo y lo instó a colaborar con la causa principal.

El juez Matkovic se limitó a homologar el acuerdo presentado por la fiscalía, la querella y la defensa y valoró que la audiencia se desarrolló con absoluto respeto. Mientras que a Jara lo invitó a reflexionar sobre lo sucedido, le agradeció a la familia de Córdoba por la “comprensión y templanza” y reiteró que lo que se resolvió en el marco de la causa por falso testimonio no altera ni modifica el expediente de la causa principal.