Una camioneta Chery Tiggo blanca fue hallada estacionada y en aparente estado de abandono tras un operativo conjunto entre la Comisaría 18° y la Oficina de Investigaciones Zona Oeste.

Un despliegue policial realizado en el sector Oeste de la capital neuquina permitió localizar y recuperar una camioneta que contaba con pedido de secuestro tras haber sido denunciada como robada horas antes. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 18° en conjunto con personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Oeste , quienes lograron dar con el rodado en el barrio Toma Norte y concretar su posterior devolución a su dueña.

Según informaron fuentes policiales, el operativo tuvo lugar durante la tarde del jueves 19 de noviembre , mientras los uniformados llevaban adelante una serie de tareas investigativas y recorridas de patrullaje preventivo en distintas arterias del barrio. En medio de esas diligencias de rutina, los agentes advirtieron la presencia de un vehículo cuyas características físicas y detalles externos coincidían plenamente con la descripción de una camioneta cuyo robo había sido alertado horas antes a través del Centro de Operaciones Policiales (COP) .

Ante la sospecha fundada de que se trataba del rodado buscado , el personal policial inició un seguimiento discreto a través de varias intersecciones del sector para no perderle el rastro y evitar una posible fuga.

La maniobra de rastreo concluyó con éxito cuando los investigadores lograron ubicar el auto, tratándose específicamente de una camioneta marca Chery Tiggo color blanco. El vehículo se encontraba estacionado sobre la vía pública, exactamente frente a la manzana 15 del barrio, presentando signos de un aparente estado de abandono por parte de quienes lo habían dejado en el lugar.

Tras asegurar el perímetro y verificar mediante los sistemas informáticos correspondientes, descubrieron que -efectivamente- se trataba del rodado denunciado. De esta manera, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Desde el organismo judicial se interiorizaron sobre las circunstancias del hallazgo y dispusieron las diligencias de rigor para avanzar con la causa, ordenando, finalmente, la restitución directa del vehículo a su propietaria.

Encontraron un auto abandonado cerca del río y descubrieron que había sido robado

Un auto que había sido denunciado como robado durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre en la ciudad de Centenario fue recuperado por efectivos de la Policía del Neuquén. El hallazgo se produjo apenas unas horas después de haberse radicado la denuncia y permitió restituir el rodado a su propietaria, tras las diligencias judiciales correspondientes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17.45, cuando personal de la Comisaría Quinta realizaba recorridas preventivas de rutina por distintos sectores de la localidad.

Al transitar por las calles cercanas al barrio Costa Río de Neuquén, advirtieron la presencia de un vehículo marca Chevrolet estacionado que parecía -al igual que el primer caso- en estado de abandono y cuyas características coincidían con la descripción de un vehículo que había sido denunciado ese mismo día.

Ante la sospecha, los efectivos detuvieron la marcha para inspeccionar el automóvil y verificar su situación. A simple vista, constataron que en el interior no había ocupantes y que la carrocería presentaba diversos daños materiales, concentrados principalmente en ambos guardabarros delanteros, presuntamente ocasionados durante la huida o tras el abandono del coche.

De inmediato, los policías solicitaron la verificación del dominio y números identificatorios a través del Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo. El sistema confirmó rápidamente que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro vigente, emitido a raíz de una denuncia formalizada horas antes en la jurisdicción de la Comisaría 52°.