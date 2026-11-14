Lector de patentes en acción: detectaron una camioneta robada y activaron un operativo cerrojo

Tras un rápido despliegue en la zona céntrica, efectivos de la Comisaría Primera lograron detener la marcha del rodado sobre calle Yrigoyen y demorar a sus ocupantes.

Un operativo cerrojo coordinado entre los sistemas de vigilancia y las patrullas policiales permitió r ecuperar una camioneta que era buscada por la Justicia desde hace apenas 48 horas . El procedimiento culminó con el secuestro preventivo del rodado y la demora de las personas que viajaban a bordo , quienes quedaron sujetas a las disposiciones del Ministerio Público Fiscal.

La secuencia se desencadenó durante la jornada del viernes 13 de noviembre , cuando el sistema de lectura automática de patentes del Centro de Monitoreo Urbano emitió una alerta temprana al registrar el paso de una camioneta Toyota Hilux en las inmediaciones de la rotonda de la Plaza de las Banderas, en la ciudad de Neuqué n.

Al cotejar de manera instantánea los datos arrojados por las lectora de patentes con las bases de información criminal, se advirtió que sobre el rodado pesaba una orden de captura activa . Ante esta confirmación, desde la sala de operaciones se irradió de inmediato el aviso a los móviles policiales que patrullaban por el área, brindando las características del vehículo y el sentido de circulación que había tomado tras atravesar el sector de la rotonda.

A partir de esa alerta, el personal de la Comisaría Primera desplegó un rápido operativo de búsqueda y rastreo por las arterias adyacentes. La intervención dio resultados positivos a los pocos minutos, cuando los uniformados lograron visualizar e interceptar la marcha de la Hilux sobre la calle Yrigoyen, asegurando el perímetro sin que se registraran incidentes mayores ni maniobras evasivas de riesgo para terceros.

Una vez detenido el vehículo, los efectivos procedieron a identificar a sus ocupantes y a verificar la documentación y numeración del rodado.

Para este paso resultó clave la colaboración de la División Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo, cuyos registros permitieron ratificar en el lugar que la camioneta presentaba un pedido de secuestro vigente desde el pasado miércoles 11 de noviembre.

Con la situación confirmada, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos de turno. Desde el organismo judicial se dispuso el secuestro preventivo de la camioneta y su posterior traslado hacia la sede policial correspondiente, donde quedará resguardada para las pericias de rigor antes de ser restituida a su legítimo propietario.

En paralelo, los ocupantes del vehículo fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia para determinar su vinculación con el hecho investigado.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Encontraron un auto abandonado y descubrieron que había sido robado

Un auto que había sido denunciado como robado durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre en la ciudad de Centenario fue recuperado por efectivos de la Policía del Neuquén. El hallazgo se produjo apenas unas horas después de haberse radicado la denuncia y permitió restituir el rodado a su propietaria, tras las diligencias judiciales correspondientes

Al transitar por las calles cercanas al barrio Costa Río de Neuquén, los uniformados advirtieron la presencia de un vehículo marca Chevrolet estacionado en aparente estado de abandono, cuyas características coincidían plenamente con la descripción de un auto que había sido robado ese mismo día.

Ante la sospecha, los efectivos detuvieron la marcha para inspeccionar el automóvil y verificar su situación. A simple vista, constataron que en el interior no había ocupantes y que la carrocería presentaba diversos daños materiales, concentrados principalmente en ambos guardabarros delanteros, presuntamente ocasionados durante la huida o tras el abandono del coche.

De inmediato, los policías solicitaron la verificación del dominio y números identificatorios a través del Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo. El sistema confirmó rápidamente que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro vigente, emitido a raíz de una denuncia formalizada horas antes en la jurisdicción de la Comisaría 52°.