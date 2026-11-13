¿Se viene la lluvia el fin de semana? Qué día llega y qué pasará con el viento en Neuquén

Desde este viernes se registrará un leve descenso de las temperaturas, que no superarán los 30 grados. El detalle del pronóstico.

La lluvia podría volver a Neuquén este fin de semana y, desde este viernes, se registrará un leve descenso de las temperaturas, que no superarán los 30 grados.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa una jornada de viernes con cielo despejado y temperaturas cálidas que precederán a un fin de semana caracterizado por el incremento de la nubosidad, la llegada de lluvias débiles y un posterior descenso térmico acompañado de ráfagas de viento hacia el inicio de la próxima semana.

Según el pronóstico del tiempo, para este viernes 13 de noviembre se espera durante el día un cielo completamente despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 29°C, bajo vientos del sudeste a 31 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica intensidad. Hacia la noche, el cielo continuará despejado, con una temperatura mínima de 12°C y vientos que rotarán al este a 20 km/h con ráfagas que treparán a los 35 km/h.

Claudio Espinoza

El fin de semana mantendrá las temperaturas elevadas pero volverá la nubosidad y la inestabilidad en toda la capital provincial. El sábado 14 comenzará con una jornada, durante el día, mayormente cubierta y una máxima que repetirá los 29°C, acompañada por vientos del este a 20 km/h y ráfagas de la misma intensidad.

Por la noche el cielo se cubrirá por completo, registrándose una mínima de 13°C y vientos del este a 22 km/h con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h.

En tanto, según la AIC, el domingo 15 traerá precipitaciones durante el día con lluvias débiles y dispersas y una máxima que volverá a situarse en los 29°C, con vientos leves del noreste a 15 km/h y ráfagas de 22 km/h.

Durante la noche del domingo persistirá el tiempo inestable, marcando una mínima de 13°C y vientos que rotarán al sudoeste a 23 km/h con ráfagas de 42 km/h.

Inicia la semana con viento en Neuquén

El comienzo de la próxima semana traerá vientos significativos y un paulatino descenso de la temperatura en el Alto Valle. El lunes 16 de noviembre transcurrirá con cielo mayormente cubierto durante el día y una máxima de 28°C, bajo vientos del sudoeste a 38 km/h y ráfagas que llegarán a los 48 km/h.

Al caer la noche del lunes el cielo se despejará por completo, registrándose una mínima de 10°C con vientos del sudoeste a 10 km/h pero acompañados por intensas ráfagas que alcanzarán los 56 km/h.

Finalmente, el martes 17 consolidará un escenario de inestabilidad tanto de día como de noche; el período diurno presentará una máxima en descenso de 25°C con vientos del sudoeste a 31 km/h y ráfagas de 31 km/h, culminando con una noche inestable de 9°C de mínima y vientos del sudeste a 27 km/h con ráfagas de hasta 32 km/h.