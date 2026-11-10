La organización confirmó la grilla 2027 para los cuatro días. Cada jornada tendrá una temática especial, de la cumbia, el cuarteto y el urbano, al rock y folklore.

María Becerra, Paulo Londra y el Chaqueño Palavecino: así será la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia 2027 comienza a tomar forma. Los organizadores confirmaron la grilla de artistas que se presentarán durante los cuatro días, del 18 al 21 de febrero próximo, con propuestas bien marcadas para cada jornada, pasando de la cumbia y el cuarteto , hasta el urbano , el rock y el folklore .

El encuentro se convirtió en uno de los acontecimientos culturales y musicales más importantes de la Patagonia . Cada verano reúne a artistas nacionales, músicos regionales, propuestas gastronómicas y distintas actividades recreativas que convocan tanto a vecinos como a turistas.

El escenario principal se ubicará en la tradicional Isla 132 , sobre el Paseo Costero de la ciudad de Neuquén , a orillas del río Limay . La organización está a cargo de la Municipalidad, mientras que la producción general de esta edición estará coordinada por el equipo de José Palazzo , creador del Cosquín Rock.

La última edición reunió a más de 1.300.000 espectadores. Claudio Espinoza

Cómo será la grilla de la Fiesta de la Confluencia 2027

Entre los artistas anunciados para esta edición aparecen María Becerra, Paulo Londra, Divididos, Ciro y los Persas, Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino. También habrá espacio para referentes de la cumbia, el cuarteto, el pop, el rock nacional y el folklore, con una programación organizada en cuatro noches temáticas.

La programación musical establece que cada noche tendrá un género predominante, reuniendo propuestas diferentes para ampliar la variedad de espectáculos. De esta manera, así queda la grilla para los cuatro días:

Jueves 18 de febrero: cumbia y cuarteto

Ke Personajes

Un Poco de Ruido

Q' Lokura

LBC y Euge Quevedo

Viernes 19 de febrero: pop y música urbana

Paulo Londra

María Becerra

Usted Señálemelo

Silvestre y La Naranja

María Becerra vuelve a la Fiesta de la Confluencia tras participar en la edición 2025. Omar Novoa

Sábado 20 de febrero: una noche dedicada al rock nacional

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

Ciro y los Persas

El Plan de la Mariposa

Domingo 21 de febrero: folklore y música popular argentina

Soledad Pastorutti

Chaqueño Palavecino

Ernesto Guevara

La Valenti

Ahyre

Las novedades de esta edición 2027

La edición 2027 tendrá, además, modificaciones en el sistema de venta de entradas y en la experiencia del público. Si bien el acceso general al predio continuará siendo gratuito, quienes quieran ubicarse en el campo preferencial deberán comprar un pase. El sector pago contará con una ubicación diferenciada, que permitirá disfrutar de los espectáculos desde una posición más cercana al escenario y con mayor comodidad. También tendrá sanitarios exclusivos.

Esta modalidad incorporará una pulsera electrónica que permitirá ingresar al sector. Además, se le podrá cargar dinero por adelantado y utilizarlo para realizar consumos, para comprar alimentos, bebidas o productos de merchandising. El sistema es simple: solo habrá que apoyar la pulsera en los lectores magnéticos y el monto se descuenta al instante.

Una de las ventajas de este sistema es que no será necesario contar con conexión a Internet en el momento de realizar los pagos. Esto apunta a agilizar las operaciones y evitar demoras en momentos de gran concurrencia.

El acceso al predio será gratuito, pero tendrá un sector privilegiado pago.

Cómo y cuándo será la venta de entradas

La venta de tickets para esta edición tendrá una modalidad diferente y contará con una instancia de preventa exclusiva para clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN). La comercialización de los pases para el campo preferencial comenzará el viernes 13 de noviembre, tras una modificación del cronograma que inicialmente lo había anunciado para el viernes 6.

Durante las primeras 72 horas habrá una preventa exclusiva para usuarios del BPN, quienes podrán adquirir sus entradas en hasta nueve cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa, Mastercard y Confiable emitidas por el banco. Una vez finalizado ese período inicial, la venta quedará habilitada para el público general y se podrán utilizar los medios de pago de otros bancos.

La compra se realizará de manera completamente online a través de la plataforma Eden Entradas. Los precios de los pases serán informados cuando comience la comercialización.