Jornada a puro trail running: así fue el ASICS K42 Villa La Angostura

El chileno Luis Valle repitió la hazaña y la neuquina Florencia Iuorno brilló en casa para quedarse con los 42k de la mítica maratón de montaña.

El ASICS K42 reúne año a año a miles de corredores de elite y aficionados de todo el mundo.

La carrera ASICS K42 2026 tuvo un cierre espectacular en Villa La Angostura con una jornada a puro trail running que coronó al chileno Luis Valle Barrientos por segundo año consecutivo.

El corredor trasandino tomó la delantera desde la largada en la calle Cerro Bayo, se adjudicó el Premio Cumbre tras alcanzar primero los 1782 metros sobre el nivel del mar y cruzó la meta en 3 horas, 18 minutos y 47 segundos.

En el podio masculino lo acompañaron los argentinos Ignacio Reyes, de Allen, y Kevin Martín, de Esquel.

Por el lado de las damas, la neuquina Florencia Iuorno logró su primer triunfo en la mítica competencia de 42 kilómetros tras haber alcanzado el tercer puesto en 2023 y el séptimo en 2025. Iuorno comandó las posiciones hasta la cumbre del cerro y completó el exigente trazado en 4 horas, 15 minutos y 55 segundos.

La ganadora de la edición 2025, Fernanda Martínez, se ubicó en el segundo lugar, mientras que la representante de Piedra del Águila, Silvia Ivana Colipi, completó el podio femenino.

La fiesta de la montaña se completó con la prueba de 10 kilómetros, donde el atleta de Tricao Malal, Sergio Espinoza, y Vanesa Dinamarca, de San Martín de los Andes, se impusieron al igual que en la edición anterior.

El K42 de Villa La Angostura es una de las competencias de maratón de montaña más emblemáticas e internacionales de Sudamérica.

Nacido en el corazón de la Patagonia neuquina, el evento reúne año a año a miles de corredores de elite y aficionados de todo el mundo, convocados por un circuito técnico y desafiante que atraviesa senderos de bosque nativo, cruces de ríos, trepadas exigentes y el ascenso al mítico Cerro Bayo. Más que una carrera de atletismo, se ha consolidado como un fenómeno deportivo y turístico referente del trail running mundial.

Como premio adicional a la gran hazaña deportiva de esta edición, los ganadores de la clasificación general de los 42k aseguraron su pasaje para competir en el Canarias K42 Anaga Marathon en España el próximo mes de diciembre. La competencia patagónica volvió a demostrar su jerarquía internacional y un marco organizativo impecable, que incluyó adaptaciones preventivas en el recorrido debido a las intensas precipitaciones previas a la largada.