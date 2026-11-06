Reactivan la obra de Circunvalación en Villa La Angostura

El gobierno provincial comenzó los trabajos para concluirla, después del traspaso que le hizo Nación. Es un tramo de ruta esencial para desviar el tránsito pesado.

Luego del traspaso que hizo Nación el lunes , el gobierno provincial comenzó los trabajos para concluir la obra que se encontraba paralizada desde el 2023 en la Avenida Circunvalación de Villa La Angostura . La arteria estratégica es una variante de la ruta nacional 40 que desvía el tránsito pesado fuera del centro urbano a fin de garantizar seguridad vial, ordenar el transporte de cargas y reforzar la conectividad regional y con el Paso Internacional Cardenal Samoré.

La obra ejecutada por el gobierno nacional -cuenta con más del 80% de avance- inició en abril de 2017 y quedó paralizada en noviembre de 2023. El proyecto comenzó a desarrollarse en 2008, y fue licitado en 2012.

El gobernador Rolando Fifgueroa comentó que apenas se firmó el traspaso de rutas con Nación, “comenzamos a trabajar con el ministerio de Infraestructura y con Vialidad provincial para arrancar con esta obra tan deseada por la comunidad de la villa y por los turistas que transitan habitualmente esta ruta”.

Conectividad

Durante una recorrida este mediodía, manifestó que la obra “forma parte del ordenamiento estratégico que estamos llevando adelante y contempla además de la circunvalación, terceras vías en la ruta 40, desde Villa La Angostura a Bariloche, y también vamos a licitar el trayecto que va desde Río Minero hasta la ruta 237, para llegar a Villa La Angostura directamente por Traful”.

Con estas obras “mejoramos la transitabilidad, preservamos la vida, y también mejoramos la oportunidad a quienes quieran visitar uno de los paraísos que tenemos en la provincia de Neuquén”, aseguró el mandatario.

En tanto, el intendente local Javier Murer expresó su satisfacción por la obra “tan demandada que va a mejorar la calidad de vida de la comunidad y es de tránsito internacional”, y agregó que “de esta manera se garantiza seguridad luego de tantos años de riesgo vial por una obra que no estaba finalizada”.

Como parte de las acciones para el traspaso de corredores estratégicos a la órbita provincial, se acordó un plan para la reubicación de las familias de la comunidad mapuche Paicil Antriao, sorteando el último punto para avanzar y terminar con las obras de la Avenida de Circunvalación en Villa La Angostura.

El acta suscrita por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y el intendente Javier Murer, establece que se reubicará a las familias en un predio a urbanizar a través de una norma de excepción impulsada por el Concejo Deliberante.

Acuerdo

El ministro Tobares explicó que “el acuerdo cuenta con respaldo normativo y establece responsabilidades claras, evitando superposiciones y vacíos de competencia”, y agregó que “liberar la traza permitirá avanzar con una obra fundamental para toda la región y el desarrollo seguro de actividades turísticas y productivas”.

El acuerdo de traslado de las familias Paicil Antriao indica que se proveerá de la infraestructura troncal necesaria, nuevas viviendas y la gestión de todos los servicios domiciliarios -energía, agua potable y saneamiento- cumpliendo con el artículo Nº75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo Nº53 de la Constitución del Neuquén.

Frente al panorama de rutas deterioradas y la necesidad de garantizar una conectividad acorde al crecimiento de Neuquén, la decisión del traspaso de corredores estratégicos apunta a acelerar intervenciones, mejorar la circulación y fortalecer la infraestructura que sostiene la actividad productiva, turística y económica.

Siete Lagos y Samoré

“Firmamos la semana pasada el traspaso de Siete Lagos”, anunció Figueroa y aseguró que se buscará avanzar rápidamente con la repavimentación de tramos deteriorados. La estrategia forma parte de una política de gestión que busca dar respuestas concretas a las necesidades de los neuquinos, priorizando las obras que impactan directamente en la seguridad vial, la movilidad y el desarrollo territorial.

Uno de los ejes planteados por el gobernador es el corredor de la Ruta Nacional 242, en el paso internacional Pino Hachado. Allí, la Provincia solicitó el traspaso para implementar controles sobre los camiones chilenos que realizan transporte entre distintos puntos de Chile utilizando rutas argentinas para evitar el pago de peajes.

“Los vamos a pesar y les vamos a cobrar el peaje”, sostuvo Figueroa, al explicar que la medida apunta a establecer condiciones de control y uso de la infraestructura vial.

En paralelo, indicó que se avanza en gestiones vinculadas al paso Cardenal Samoré y anunció la construcción de una tercera vía hacia Bariloche. La propuesta contempla generar sectores de sobrepaso en la Ruta Nacional 40, entre Villa La Angostura y Bariloche, para mejorar la circulación en uno de los corredores turísticos más importantes de la región.

“Es responsabilidad del Estado nacional”

Figueroa también aclaró que existen tramos que continúan bajo responsabilidad del Estado Nacional, como el resto de la Ruta 40 entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes, además de la Ruta Nacional 237.

Según indicó, Nación tiene previsto concesionar corredores como las rutas 40, 22 y 237. En ese contexto, el mandatario remarcó la importancia de distinguir las responsabilidades de cada jurisdicción.

“Es responsabilidad del Estado Nacional, siempre aclaro esto, y lo que nos han pasado a nosotros la vamos a tratar de mejorar rápidamente”, expresó.

Por otra parte, otro los proyectos destacados es la duplicación de los accesos a Neuquén capital, una intervención que contempla iluminación y nuevos puentes para optimizar el ingreso y egreso de la ciudad. “Estamos empezando una obra de duplicación de todos los accesos a Neuquén, de iluminación y todo con puente, ya no va más la rotonda”, afirmó.

La iniciativa busca acompañar el crecimiento urbano y la circulación cada vez más intensa en la capital provincial, con infraestructura que permita mejorar los tiempos de traslado y reducir los puntos de congestión.