Rolando Figueroa anunció beneficios impositivos para pymes y familias: en qué consisten

Comenzarán a instrumentarse durante 2027 y alcanzarán a contribuyentes cumplidores con descuentos. Habrá rebajas y exenciones.

El gobernador Rolando Figueroa anunció un paquete de medidas fiscales para 2027 que incluye una rebaja del 25 por ciento en el Impuesto Inmobiliario para contribuyentes cumplidores, créditos fiscales para pymes, reducción de Ingresos Brutos y suspensión de embargos hasta junio del próximo año.

Durante un informe de gestión presentado en San Martín de los Andes, anunció exenciones del Impuesto de Sellos para alquileres de vivienda y préstamos personales. Figueroa consideró que los beneficios impositivos orientados a las familias y las pequeñas empresas permitirán aliviar la carga tributaria ayudando a la actividad económica.

Comenzarán a instrumentarse durante 2027 y alcanzarán a contribuyentes cumplidores con descuentos, con reducción de alícuotas, facilidades para regularizar deudas y la suspensión de embargos hasta el 30 de junio del próximo año.

Entre los principales beneficios, Figueroa anunció un descuento del 25 por ciento en el Impuesto Inmobiliario 2027 para los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias durante 2026.

También se incorporarán exenciones del Impuesto de Sellos para préstamos personales y contratos de alquiler destinados a vivienda, con el objetivo de reducir los costos que enfrentan las familias para acceder al financiamiento y al alquiler de una casa.

Los anuncios se realizaron durante la presentación de un informe de gestión y obras en San Martín de los Andes, una actividad en la que también participaron los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; de Infraestructura, Tanya Bertoldi; de Turismo. Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y el intendente Carlos Saloniti, junto a otros funcionarios provinciales y municipales.

Incentivo a las pymes

En materia de regularización tributaria, el gobierno provincial pondrá en marcha un plan de facilidades de pago que permitirá financiar deudas en hasta 36 cuotas, tanto para familias como para pymes. El régimen contempla una condonación de hasta el 100% de los intereses y las multas que no se encuentren firmes.

El paquete también incorpora incentivos y beneficiará a las pymes que hayan cumplido con sus obligaciones de Ingresos Brutos durante 2026 con el acceso a un crédito fiscal de hasta el 20% que podrán utilizar durante 2027 como pago a cuenta de cualquier tributo provincial.

Figueroa destacó la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos, donde más del 83% de las empresas tributarán una tasa del 2%, lo que permitirá el desarrollo de más actividad económica. En paralelo, se reducirá hasta un 50% el impuesto provincial correspondiente al Régimen Simplificado de Monotributo para las primeras cuatro categorías.

La reducción de la carga tributaria también alcanzará a los servicios de hotelería, gastronomía, profesionales liberales y otras actividades vinculadas al sector de servicios, que tendrán un alivio en sus alícuotas de Ingresos Brutos.

Durante su discurso, Figueroa anunció también la suspensión de los embargos para familias y pymes hasta el 30 de junio de 2027, para permitir que puedan regularizar con más plazo, sus obligaciones.

Finalmente, recordó que la Provincia continúa trabajando junto al Gobierno nacional “para avanzar en la eliminación total del Impuesto de Sellos”. “Consideramos que lo vamos a lograr”, completó el gobernador.