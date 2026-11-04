Emergencia meteorológica: inician en Rincón de los Sauces los trabajos para afrontar El Niño

Buscan fortalecer la prevención y mejorar la capaicdad de respuesta a posibles eventos climáticos asociados a este fenómeno. Los detalles.

El gobierno de Neuquén firmó un convenio de cooperación con municipios para fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño.

El objetivo es estrechar lazos de cooperación e intercambio de información para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas, después del temporal que afectó en gran medida a la zona de Rincón de los Sauces y que motivó un gran despliegue de personal del área de Emergencias.

La primera reunión de esta agenda provincial contó con la participación de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna , y del secretario del Interior, Gustavo Coatz , junto a la intendenta local Norma Sepúlveda , el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales , y representantes de organismos de respuesta y equipos técnicos estratégicos para la atención de contingencias.

El encuentro se desarrolló en el contexto de la emergencia meteorológica declarada en todo el territorio provincial mediante el Decreto 1714/2026, que establece un período de seis meses y fortalece los mecanismos institucionales de coordinación, planificación y preparación ante eventuales fenómenos climáticos extraordinarios.

Durante la jornada se analizaron posibles escenarios de riesgo y se avanzó en la articulación de recursos, responsabilidades y medidas preventivas, con el objetivo de mejorar la capacidad de anticipación y respuesta frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad de la población, la prestación de servicios esenciales y la conectividad de la localidad.

Una estrategia de prevención adaptada a cada territorio

La elección de Rincón de los Sauces como punto de partida responde a la necesidad de fortalecer la preparación en una localidad que recientemente enfrentó las consecuencias de intensas precipitaciones y la crecida del arroyo Carranza, con afectaciones sobre la circulación y la conectividad de distintos sectores.

Estos antecedentes ponen de manifiesto la importancia de avanzar en una planificación que contemple las particularidades geográficas, la infraestructura disponible, los sectores potencialmente vulnerables y las capacidades operativas de cada región.

En ese sentido, la estrategia impulsada por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos prioriza la identificación anticipada de situaciones de riesgo, el relevamiento de las poblaciones que podrían requerir asistencia, la organización de recursos y la preparación de dispositivos de respuesta ante eventuales contingencias.

La participación de las autoridades municipales y del delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales, forma parte de este esquema de articulación territorial, que busca fortalecer la vinculación entre el Gobierno provincial, los gobiernos locales y las instituciones con capacidad de intervención en cada región.

El trabajo conjunto apunta a reconocer necesidades específicas, establecer criterios de actuación y facilitar la toma de decisiones oportunas frente a posibles situaciones críticas.

Articulación institucional y fortalecimiento de las capacidades de respuesta

Del encuentro participaron, además, el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz; y representantes de Defensa Civil Municipal, Bomberos, el hospital local, la Policía del Neuquén, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), de Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa), Recursos Hídricos y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, entre otras instituciones.

La participación de estos actores permitió abordar la preparación ante emergencias desde una perspectiva integral, considerando las capacidades de respuesta, la atención sanitaria, la seguridad, el funcionamiento de los servicios públicos, la infraestructura y la articulación con el sector hidrocarburífero.

El convenio suscripto establece mecanismos para compartir alertas meteorológicas, relevamientos de zonas de riesgo, información sobre infraestructura crítica y recursos operativos, además de designar responsables de enlace para fortalecer la coordinación y la respuesta ante emergencias.

Este esquema de trabajo forma parte de la estrategia preventiva impulsada por el Gobierno provincial, bajo los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa, orientada a consolidar una respuesta articulada entre las distintas áreas del Estado y los gobiernos locales.

Continuidad de la agenda preventiva provincial

La reunión en Rincón de los Sauces constituye la primera instancia de una agenda de trabajo que continuará en Cutral Co, Zapala y Chos Malal, con el propósito de extender progresivamente la planificación y la coordinación preventiva a las distintas regiones de la provincia.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

La estrategia provincial contempla las distintas etapas de la gestión de emergencias, desde la prevención y preparación hasta la respuesta y recuperación, con especial atención a las poblaciones que podrían encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad.

La presencia territorial, el trabajo técnico y la articulación interinstitucional constituyen ejes fundamentales de una política preventiva que tiene como prioridad proteger la vida, reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

Desde el Gobierno de la Provincia se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las recomendaciones e indicaciones de los organismos de emergencia.