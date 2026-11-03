El Niño no se toma vacaciones: advierten por los lugares donde podría llover más de lo habitual este verano

El fenómeno podría seguir fuerte hasta marzo. Los pronósticos permiten comparar destinos, aunque no anticipan el tiempo de una semana de vacaciones.

Entre noviembre y enero, las lluvias por encima de lo habitual son menos probables en la costa que en el oeste bonaerense (Foto: Christian Heit)

El fenómeno de El Niño viene causando estragos en varias partes del país, donde se registran lluvias extraordinarias, gran cantidad de días grises y fuertes tormentas. Según las advertencias de los especialistas, se viene cada vez con más fuerza y tendrá impacto en las vacaciones de verano. Cuáles serían los destinos más afectados.

En su informe del 8 de octubre, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estimó en más del 83% la probabilidad de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027.

El calentamiento del Pacífico ecuatorial modifica la circulación de la atmósfera y puede cambiar el reparto de las lluvias.

Los pronósticos disponibles para la Argentina y Brasil abarcan de noviembre a enero, y sirven para comparar tendencias regionales al comienzo de la temporada.

Un trimestre lluvioso puede concentrar buena parte del agua en unos pocos temporales y tener días de sol entre ellos. Para saber cómo estará el tiempo en la semana del viaje, habrá que esperar a los pronósticos de corto plazo.

Los lugares con mayor probabilidad de lluvias

El Litoral argentino concentra la señal más húmeda del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre todo hacia el norte. El organismo también prevé mayores probabilidades de lluvias por encima de lo habitual en Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y sectores de Buenos Aires.

La playa de Joaquina, en Florianópolis. El pronóstico para el sur de Brasil anticipa una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo habitual entre noviembre y enero (Foto: Rafaelomondini / Wikimedia Commons)

En Brasil, el pronóstico oficial se inclina por acumulados superiores a la media en el sur, donde están Santa Catarina, con Florianópolis, y Río Grande do Sul. En sectores del nordeste brasileño, en cambio, hay más posibilidades de que las precipitaciones queden por debajo de los valores habituales.

En los balnearios del Litoral, las crecidas también dependen de cuánto llueva aguas arriba. El 2 de noviembre, el Instituto Nacional del Agua registró 7,11 metros en la estación Corrientes del Paraná, por encima de su umbral de evacuación de 7 metros.

Los niveles de los ríos pueden cambiar antes de las vacaciones y conviene consultar los reportes más cercanos al viaje.

Qué puede pasar en la costa bonaerense, las sierras y Uruguay

La tendencia a un trimestre más húmedo pierde fuerza hacia el este bonaerense. Para quienes planean ir a Mar del Plata, Pinamar o Cariló, el mapa orienta sobre el acumulado de lluvias, pero no permite anticipar cuántos días estarán nublados.

En las sierras de Córdoba, una tormenta en las zonas altas puede hacer crecer un arroyo de golpe aunque no llueva en el balneario. En el piedemonte mendocino, las precipitaciones intensas también pueden provocar crecidas rápidas y complicar la circulación por los caminos.

El Paraná avanzó sobre una playa de la costanera correntina en octubre. El 2 de noviembre, el río todavía superaba el umbral de evacuación en la ciudad, con 7,11 metros (Foto: Juano Tesone / Clarín)

En Uruguay, la perspectiva oficial de octubre a diciembre favorece un trimestre más lluvioso de lo habitual, con mayor probabilidad en el norte, el noreste y parte del este. Para los balnearios fluviales, la altura del río Uruguay puede condicionar el acceso a playas y campings.

La Patagonia y el noroeste muestran otro panorama

El SMN proyecta lluvias normales o superiores a lo habitual en el centro y norte de la Patagonia. Para el sur de la región, en cambio, prevé mayores probabilidades de un trimestre más seco y cálido.

En el oeste del NOA también hay una señal de menos lluvia, aunque siguen siendo posibles las tormentas de verano en áreas de montaña.

Para un recorrido por el Camino de los Siete Lagos o una estadía en un camping serrano, conviene revisar las alertas y el estado de caminos y senderos cerca de la fecha.

Si el plan de vacaciones depende del acceso a una playa o un balneario, una reserva con cambios deja margen para ajustar el viaje si hay restricciones.