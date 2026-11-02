¿Quién controla las ambulancias de las canchas? La explicación que dio el ministro Martín Regueiro

El funcionario admitió que hay que revisar cómo se certifican las ambulancias privadas de los torneos. Una ambulancia de Event Salud tuvo que ser empujada por los jugadores.

La embulancia de Event Salud que falló en el torneo de fútbol de Afuven.

La imagen de un grupo de veteranos en un partido de fútbol empujando una ambulancia fuera de la cancha aún circula por las redes. El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro , se refirió al episodio este lunes en Línea Abierta, por LU5 y reconoció que el control de los servicios privados que cubren los torneos amateurs "es un tema de discusión".

También anticipó que la cartera sanitaria trabaja con la Municipalidad de Neuquén para revisar el estado de las unidades.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, apenas comenzaba la jornada del torneo de Afuven . La ambulancia, perteneciente a la empresa Event Salud , empezó a largar humo, fue sacada a pulso por los jugadores y luego la retiró una grúa.

El presidente de la asociación, Fidel Vivanco, había explicado a LM Neuquén que la batería entró en cortocircuito y que debieron pedir una segunda unidad. Vivanco defendió a la prestadora como un servicio de "buena reputación en el municipio de Neuquén"

Ambulancia: habilitación sí, control después no tanto

El tema que quedó flotando tras ese incidente del sábado es quién controla a estas empresas, y Regueiro señaló una división de tareas. "Nosotros le damos la habilitación", sostuvo, en referencia a la parte sanitaria. Pero admitió que el seguimiento posterior es el punto débil.

"Muchos tienen habilitación, pero también es cierto que el control que se hace después del servicio", dijo, y no completó la frase. Luego anticipó que la idea es "llevarnos todas las ambulancias de todas las instituciones para ver, más que nada, la parte mecánica".

Sobre el caso puntual, el ministro buscó despegar el episodio de una falta de equipamiento. "Entiendo que fue una cuestión específica del motor. No es que la ambulancia no estaba preparada", afirmó.

El ministro de Salud de la provincia de Neuquén, Martín Regueiro. Claudio Espinoza

Ensayó además una explicación: "La diferencia con tu vehículo es que vos lo arrancás todos los días. Hay veces que las ambulancias están paradas y, cuando se ponen en marcha, surgen estas cosas".

Su versión no coincide del todo con la de la organización del torneo, que habló de un problema eléctrico en la batería.

"Se certifica y después se desmantela"

Regueiro admitió que el sistema de certificación tiene una grieta. "Cuando uno da esa certificación, después continúan las cosas, porque si no uno da la certificación y después se desmantela", reconoció.

Planteó que la responsabilidad debe ser compartida entre "la institución que organiza la actividad deportiva y la empresa que presta el servicio". Mencionó también que habría que pensar el control "desde la ley de trazabilidad" del equipamiento biomédico.

El ministro también descartó que el sistema público pueda cubrir esa demanda. "Nosotros no podríamos mandar ambulancias de salud pública a cada uno de los partidos de fútbol. Necesitaríamos mayor cantidad de ambulancias en todo el sistema. Por eso se contratan servicios", explicó.

Sobre las exigencias para cada torneo, dijo que dependen del tipo de competencia y de la cantidad de participantes. Agregó que en general alcanza con unidades de baja o mediana complejidad, pensadas para el traslado de pacientes más que para resolver la emergencia en el lugar.

En el tramo final, el funcionario corrió el foco hacia los jugadores. Habló de quienes llegan a la cancha deshidratados, después de consumir alcohol o de fumar minutos antes del partido. "La ambulancia es el final del evento", resumió. Ante la aclaración de que el caso de Afuven no tuvo que ver con un choque en el juego, admitió que justamente por eso "es importante tener las ambulancias".

El antecedente de Don Pedro

El episodio llega un mes después del caso que puso el tema en agenda. El 3 de octubre, un jugador de La Banda de Judiciales sufrió una descompensación mientras su equipo jugaba en el predio Cubito, en el marco del torneo Don Pedro.

La puerta trasera de la ambulancia no abrió y el hombre terminó trasladado en la caja de una camioneta. Fuentes sanitarias indicaron después que la empresa a cargo tenía tres ambulancias con las habilitaciones vencidas desde junio. El jugador murió el viernes 16 de octubre.

La habilitación de estos servicios se rige por la Resolución 885/05 del Ministerio de Salud provincial. Entre sus requisitos, exige a las empresas contar con más de una ambulancia. Ante incumplimientos, la norma prevé denuncias ante la Dirección de Fiscalización y sanciones que van desde la suspensión transitoria o permanente hasta la baja definitiva de la habilitación.

Tras aquel caso, la Municipalidad, a través del secretario de Vinculación Estratégica Mauricio Serenelli, se reunió con los responsables del predio y del torneo para revisar el protocolo de emergencia.

El ministro dejó planteada la posibilidad de una mesa de trabajo entre Salud, el municipio y las ligas amateurs. Incluso surgió la idea de convenios para controles de presión y chequeos en los predios donde juegan Afuven y Don Pedro.

Mientras tanto, el propio Estado provincial recurre a privados para sus traslados. Hace tres semanas, el Ministerio de Salud contrató por tres meses a ECCO Emergencias S.A. para reforzar los traslados desde los centros de salud barriales hacia los hospitales.

El EPEN, en su licitación 16/2026 de servicio de ambulancias, exigió habilitación vigente emitida por la Provincia y unidades de no más de cinco años de antigüedad. Son exigencias que, por ahora, nadie verifica de la misma manera en las canchas de los sábados.