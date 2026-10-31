Drogas, armas y millones en efectivo: dos importantes operativos contra el narcomenudeo en Neuquén

Los allanamientos se realizaron en dos regiones de la provincia. Secuestraron estupefacientes, dos revólveres, un vehículo y más de $3,3 millones.

La Policía de Neuquén realizó dos operativos contra el tráfico de drogas en distintas localidades de la provincia y secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y un vehículo. Los procedimientos se llevaron adelante este jueves 29 de octubre en la Comarca Petrolera y la región Confluencia, donde también hubo personas detenidas e imputadas.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en Cutral Co, a partir de una investigación iniciada por denuncias anónimas sobre la presunta comercialización de drogas en una vivienda.

Durante el allanamiento, personal de la Dirección Antinarcóticos secuestró dosis de cocaína, dos revólveres calibre 22 y 26 cartuchos. Además, dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Siete personas imputadas en la Confluencia

En paralelo, se desarrolló otro operativo en la región Confluencia, donde una investigación iniciada a partir de denuncias recibidas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida permitió identificar cuatro domicilios presuntamente vinculados con la venta de estupefacientes.

Como resultado de ocho tareas investigativas y los posteriores allanamientos, siete personas —cinco hombres y dos mujeres— fueron imputadas o detenidas. Además, se dispuso la clausura de dos viviendas.

Durante estos procedimientos, los efectivos secuestraron aproximadamente 350 gramos de cocaína y 301 gramos de marihuana. También incautaron $3.314.800 en efectivo, 12 teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas y un automóvil.

Los operativos contaron con la participación de efectivos del Departamento Antinarcóticos, la División Antinarcóticos Vaca Muerta y personal del Departamento Seguridad Metropolitana, con el apoyo de distintas unidades policiales.

Un operativo terminó con un detenido y un arma secuestrada

Un despliegue policial concretado en la zona Oeste de la ciudad de Neuquén culminó con un hombre detenido y el secuestro de un arma en plena vía pública. El procedimiento se desarrolló en un sector de alta circulación y contó con la presencia de numerosos vecinos y transeúntes como testigos, quienes, sorprendidos por la llamativa secuencia , no dudaron en capturar las imágenes con sus teléfonos celulares.

Según la información publicada a través de la red social Qué Pasa Neuquén, la cual fue acompañada de un video filmado por un testigo, la intervención de las fuerzas de seguridad tuvo lugar minutos antes de la medianoche del viernes, cerca de las 22:50 horas.

La patrulla se encontraba realizando recorridos de prevención en la intersección de las calles Ángel Pérez Novella y Coronel Racedo, en el barrio Gran Neuquén Sur, cuando observó la actitud sospechosa de un sujeto que caminaba por la zona.

Al percatarse del avance de los móviles de la Policía de Neuquén, el hombre intentó deshacerse rápidamente de un arma de fuego que llevaba consigo para evitar ser descubierto. Sin embargo, la maniobra evasiva fue advertida a tiempo por los efectivos.

Ante la rápida reacción del personal policial, los uniformados procedieron a la inmediata identificación y detención del sospechoso. En forma paralela, también se llevó a cabo el secuestro formal del arma de la que el detenido había intentado despojarse.

Tras ser reducido en el lugar del hecho, el hombre fue trasladado en un patrullero hacia la sede policial correspondiente a la jurisdicción, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por el momento, no se han brindado mayores precisiones sobre las diligencias posteriores, como la verificación de antecedentes del demorado o la imputación formal en el marco de una posible causa judicial iniciada a raíz del operativo.