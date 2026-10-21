Contra el microtráfico: Añelo fortalece la lucha contra las drogas

Desde la entrada en vigencia de la Ley 3488, se realizaron 74 allanamientos, se secuestraron armas, vehículos y más de 57 millones de pesos.

La División Antinarcóticos de Añelo refuerza su lucha contra las drogas.

La lucha contra el microtráfico en Añelo dejó importantes resultados durante el último año y medio. Desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial 3488 , que adhirió a la desfederalización del narcomenudeo y permitió a Neuquén asumir la investigación de determinados delitos vinculados con la venta de estupefacientes, la Policía realizó operativos significativos en la comarca petrolera. Se registraron 74 allanamientos , se secuestraron más de 15 kilos de droga, armas de fuego , vehículos y casi 58 millones de pesos en efectivo .

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Antinarcóticos de Añelo , dependencia que cumple un papel estratégico en la seguridad de Vaca Muerta . Los resultados corresponden al período comprendido entre el 28 de febrero de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Durante esos meses, además de los allanamientos en viviendas investigadas por la presunta comercialización de drogas, se concretaron cuatro procedimientos propios con resultados positivos mediante la utilización de perros especializados.

Las investigaciones también derivaron en detenciones, condenas y la clausura de inmuebles que eran utilizados como puntos de venta de estupefacientes.

Droga, armas y millones de pesos secuestrados

Uno de los datos más relevantes del balance policial es la cantidad de droga incautada durante los procedimientos. Según las cifras oficiales, los investigadores lograron secuestrar 10,576 kilogramos de cannabis, 4,651 kilogramos de cocaína y una pequeña cantidad de éxtasis.

A estos decomisos se sumó el hallazgo de elementos vinculados con las investigaciones, entre ellos 20 armas de fuego, 902 municiones y 32 vehículos.

El impacto económico de los operativos también fue significativo. La División Antinarcóticos informó que se secuestraron 57.748.010 pesos en efectivo y 121 dólares.

Además, se concretó la clausura de dos viviendas que eran utilizadas para la comercialización de drogas, una medida destinada a impedir la continuidad de las actividades detectadas en esos domicilios.

En cuanto a los resultados judiciales, el informe oficial contabiliza 26 personas privadas de su libertad bajo distintas modalidades. De ese total, diez fueron condenadas, ocho permanecen con prisión preventiva y otras ocho cumplen prisión domiciliaria.

La estrategia de seguridad en Vaca Muerta

Desde el Gobierno provincial señalaron que los resultados obtenidos en Añelo forman parte de una estrategia destinada a fortalecer la presencia policial fuera de los principales centros urbanos.

La regionalización de la seguridad busca que las investigaciones, los procedimientos y las tareas preventivas puedan desarrollarse con mayor proximidad a las comunidades, mediante unidades especializadas y una mayor articulación entre las dependencias policiales.

En ese esquema, Añelo ocupa un lugar central por su ubicación en Vaca Muerta. La expansión de la actividad petrolera, el crecimiento de la población y la llegada de trabajadores de distintos puntos del país plantean nuevas demandas en materia de seguridad.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, destacó la necesidad de acompañar ese crecimiento con recursos y capacidad operativa.

“La seguridad tiene que crecer al mismo ritmo que crece Neuquén. No podemos pensar en una provincia que se desarrolla, recibe inversiones y genera nuevas oportunidades sin un Estado presente, con una Policía preparada y con capacidad de respuesta en cada localidad. Por eso, regionalizar la seguridad es una decisión estratégica: significa acercar recursos, fortalecer las unidades operativas y garantizar que la lucha contra el narcotráfico no se limite a las grandes ciudades”, expresó.

La estrategia provincial contempla el fortalecimiento de las unidades policiales mediante equipamiento, tecnología, personal capacitado y una mayor capacidad de despliegue territorial.

En ese sentido, la entrada en vigencia de la Ley 3488 representó un cambio en la investigación de los delitos vinculados con el microtráfico. A partir de la nueva competencia provincial, se avanzó en el trabajo conjunto entre los equipos especializados de la Policía y el Ministerio Público Fiscal.

La intención es que las divisiones antinarcóticos puedan identificar las modalidades de comercialización de drogas en cada localidad y desarrollar investigaciones acordes con las características del territorio.

La lucha contra las drogas en Neuquén

El Gobierno neuquino sostiene que la descentralización de los recursos policiales es una de las herramientas para combatir la comercialización de estupefacientes en localidades que experimentaron un fuerte crecimiento durante los últimos años.

La política de regionalización no se limita a la distribución de personal y equipamiento, sino que también apunta a sostener investigaciones y procedimientos en distintas regiones de la provincia.

En ese contexto, Nicolini consideró que el balance de Añelo refleja los objetivos de la gestión provincial y destacó la decisión del gobernador Rolando Figueroa de ampliar la presencia policial.

“Cuando hablamos de llegar a cada rincón de Neuquén, hablamos de hechos concretos. Hablamos de investigaciones que avanzan, allanamientos, droga que deja de circular, armas que retiramos de las calles y organizaciones delictivas a las que les quitamos recursos. La decisión del gobernador Rolando Figueroa es clara: no puede haber localidades de primera y de segunda en materia de seguridad. Queremos una Policía fuerte, equipada y presente en toda la provincia, porque cada neuquino merece vivir con tranquilidad, independientemente del lugar donde haya elegido desarrollar su vida”, sostuvo.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el objetivo es consolidar un sistema que combine investigación criminal, prevención, incorporación de tecnología y presencia policial sostenida en todo el territorio neuquino.