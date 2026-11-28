Si bien varios domicilios dieron resultado negativo respecto de la causa original, en una de las viviendas encontraron un cartucho calibre 22, cogollos de marihuana y otros elementos.

Una serie de allanamientos desplegados el viernes en la ciudad de Centenario culminó con el secuestro de municiones de armas de fuego, drogas y elementos de pesaje. Los mismos se llevaron a cabo en el marco de una investigación judicial que busca esclarecer una serie de casos centrados en graves hechos de violencia ocurridos en dicha localidad.

Las diligencias tuvieron lugar durante la jornada del 27 de noviembre y estuvieron encabezadas por el personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II , una unidad operativa que depende directamente de la Dirección Seguridad Neuquén . El despliegue respondió a una orden emanada por la Justicia neuquina, con la directa intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica , organismo que lleva adelante las pesquisas por los presuntos delitos de amenazas agravadas y abuso de arma.

De acuerdo con la información oficial difundida por la fuerza de seguridad provincial, el operativo contempló la irrupción simultánea y coordinada en distintos domicilios de Centenario que habían sido previamente identificados y vinculados a las causas bajo análisis. El objetivo central de los investigadores era dar con las armas de fuego utilizadas en los episodios denunciados, además de recolectar cualquier otro indicio probatorio que permitiera avanzar en la imputación de los sospechosos.

Sin embargo, el desarrollo de las requisas arrojó un balance dispar en los distintos objetivos marcados por la Fiscalía. En tres de los inmuebles inspeccionados en relación directa con el legajo por abuso de arma, los resultados fueron negativos en cuanto al hallazgo de elementos de interés para el expediente principal.

Un hallazgo inesperado

La situación cambió en otro de los domicilios allanados durante la jornada del viernes. Allí, tras una exhaustiva inspección de las instalaciones, los efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II lograron obtener resultados positivos al dar con un cartucho calibre 22. Según precisaron las fuentes policiales, esta munición fue inmediatamente incautada y puesta a resguardo, ya que se la considera un elemento de relevancia probatoria para el avance de la causa que investiga los disparos y las amenazas en la ciudad.

Además del hallazgo balístico, la requisa en esa misma vivienda derivó en el descubrimiento de una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Al detectar la presencia de "material vegetal sospechoso", los investigadores solicitaron la inmediata colaboración de efectivos especializados del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, quienes se hicieron presentes en el lugar para realizar las pruebas de campo y el pesaje correspondiente.

Como resultado de esa intervención complementaria, el personal de Antinarcóticos procedió al secuestro de un frasco de vidrio que contenía aproximadamente 14 gramos de cogollos de cannabis, además de un segundo recipiente en el que se almacenaba más cantidad de cannabis sativa. Junto a las sustancias, los uniformados incautaron una balanza de precisión,un elemento que suele ser utilizado para el fraccionamiento y la comercialización de droga al menudeo.

Todo el material secuestrado durante los allanamientos -tanto el cartucho calibre 22 como los recipientes con droga y la balanza- fue debidamente embalado y trasladado a sede policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para el peritaje y la continuidad de las actuaciones legales correspondientes.