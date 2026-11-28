La defensa impulsó otro recurso para evitar la realización del debate oral pero los camaristas federales confirmaron su concreción a partir de la semana que viene.

Ante la inminencia del inicio del juicio oral en contra del joven roquense bajo sospecha por actividades terroristas , la defensa pública no dudó en impulsar otra presentación para que se revise lo resuelto por el Tribunal Oral Federal (TOF).

El trámite se elevó luego de que el TOF confirmó la realización del juicio, que debe iniciarse el próximo martes en la ciudad valletana de General Roca. De igual modo, la defensora de David Nazareno Ávila impulsó otro planteo y una vez más, hizo hincapié en el estado de salud de su representado. “No se encuentra en condiciones de comprender cabalmente ni de afrontar un proceso penal ni de instruir adecuadamente su defensa”, reiteró en su escrito.

También cuestionó la modalidad elegida del debate, por teleconferencia. En la actualidad, Ávila permanece preso en el Complejo Penitenciario I de la localidad bonaerense de Ezeiza.

Como en oportunidades anteriores, la defensora mostró su disidencia con mantener la prisión preventiva del joven y apuntó que no existe ningún riesgo procesal.

Gentileza Fiscales.gob.ar

A la hora de responder, los camaristas mostraron su rechazo a los argumentos de la defensa y resaltaron que no se estaban afectando las garantías del imputado.

A modo de conclusión, los jueces consideraron que el recurso de la defensa no cumplía con los requisitos de admisibilidad y que no podía habilitarse la vía recursiva de la casación.

De esta forma, la fecha de apertura del juicio para la semana que viene se mantiene y todavía es una incógnita lo que sucederá.

Una acusación grave

Ávila enfrenta una acusación grave por el delito de haber formado parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, agravado por tener la finalidad de aterrorizar a la población, en concurso ideal con haber alentado o incitado a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

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De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Ávila tenía relación con una organización terrorista denominada Estado Islámico (EI) y utilizaba plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp y Telegram para difundir contenidos vinculados a atentados, ejecuciones y demás actos violentos perpetrados por grupos terroristas.

Esta sospecha fue lo que motivó su detención en 2025 tras un procedimiento realizado en Roca.

Varios informes sobre su salud

Más allá de la investigación inicial del MPF, el proceso quedó empantanado a partir del análisis del estado de salud de Ávila y que fue necesario requerir una pericia psiquiátrica al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El informe se elaboró y se envió a las autoridades judiciales de la región y generó una nueva discrepancia porque no logró despejar los interrogantes sobre si Ávila podía comprender los alcances de la acusación en su contra y si podía enfrentar un juicio oral.

Ante el requerimiento de un nuevo examen mental exhaustivo, fue elaborado otro informe. La situación fue analizada en una audiencia presidida por los integrantes del TOF y a pesar de la oposición de la defensa pública, se resolvió pasar a la etapa de juicio.