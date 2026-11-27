El conflicto familiar ocurrió este jueves por la madrugada. La imputada deberá cumplir cuatro meses de prisión domiciliaria.

La mujer fue acusada por el brutal ataque a su hermano menor.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén (MPF) formuló cargos contra la mujer acusada de haber atacado a su hermano con un cuchillo en el marco de un conflicto familiar ocurrido en el barrio San Lorenzo Norte de la capital. La víctima recibió seis puñaladas , dos de las cuales le perforaron el corazón y un pulmón , y permanece internada en terapia intensiva en estado crítico .

Este viernes 27 de noviembre, se realizó la audiencia donde la fiscal del caso Lorena Juárez , junto al asistente letrado Maximiliano Jávega , acusaron a la demorada, de 34 años, por el delito de homicidio simple en grado de tentativa , en carácter de autora.

El brutal ataque ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del jueves 26 de noviembre en un domicilio de las calles Otto Neumann y Las Gaviotas , donde ambos sujetos conviven junto a su madre.

El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, hizo lugar al pedido de la medida cautelar y dispuso que la imputada cumpla cuatro meses de prisión domiciliaria.

Claudio Espinoza

La interna familiar que desencadenó el violento episodio

De acuerdo a la teoría del caso del MPF, el hombre de 30 años comenzó a gritar e insultar y, en medio de una discusión con su madre, adoptó una posición corporal para darle una trompada.

En ese momento, su hermana intervino y se colocó delante. Posteriormente, tomó un cuchillo y, según la acusación de la Fiscalía, le asestó seis puñaladas en la zona del tórax con la intención de matarlo.

Luego del ataque, la víctima salió de la vivienda y fue retenido por un vecino que intentó impedir que volviera a ingresar al domicilio. Minutos después, otra vecina lo asistió y le colocó una toalla sobre una de las heridas para detener la hemorragia.

El conflicto entre hermanos no terminó ahí. Según detalló la justicia, mientras era asistido, el hombre le recriminó a su hermana lo que había hecho, a lo que la imputada le respondió: “La próxima te lo clavo en el cuello”.

Lorena Juárez, fiscal del caso y Maximiliano Jávega, asistente letrado. Gentileza: Ministerio Público Fiscal.

Un operativo policial y una cirugía de emergencia

En diálogo con LM Neuquén, el comisario inspector Antonio Muñoz, coordinador operativo de la Zona Oeste, explicó este jueves que la intervención policial se inició alrededor de las 2 de la madrugada, luego de que el personal fuera alertado sobre el inconveniente familiar en inmediaciones de la intersección de las calles Otto Neumann y Las Gaviotas.

Ante la gravedad de las lesiones solicitaron de inmediato la intervención de personal médico.

La víctima fue trasladada en código rojo. Según precisó posteriormente la Fiscalía, el hombre fue llevado en primera instancia al hospital Heller y luego derivado al hospital Castro Rendón debido a la complejidad de su cuadro.

Una vez en el centro de salud, los profesionales constataron que presentaba seis heridas de arma blanca, dos de ellas de extrema gravedad.

“Seis lesiones punzantes, de las cuales una perforó el corazón, otra el pulmón y cuatro heridas en el sector intercostal derecho”, detalló Muñoz. “Seis lesiones punzantes, de las cuales una perforó el corazón, otra el pulmón y cuatro heridas en el sector intercostal derecho”, detalló Muñoz.

Como consecuencia de las graves lesiones, el hombre ingresó a quirófano alrededor de las 4 de la madrugada y fue sometido a una intervención quirúrgica que se extendió durante tres horas.

Tras la operación quedó internado en la unidad de terapia intensiva, intubado, en coma inducido y en estado crítico.

Sebastián Fariña Petersen

Dos allanamientos clave

Personal de Criminalística y del Departamento de Homicidios de la Policía de Neuquén llevaron adelante un relevamiento de las cámaras de seguridad de las inmediaciones con el objetivo de obtener registros que permitieran reconstruir lo sucedido.

Además, se realizaron dos allanamientos, uno en la vivienda donde ocurrió el ataque y otro en un domicilio lindante.

“En el lindante no se obtuvieron resultados de interés para la causa y en el otro se pudo determinar que fue el escenario del suceso”, precisó Muñoz.

Durante los procedimientos se secuestraron armas blancas que quedaron a disposición de la Justicia. Desde la Fiscalía indicaron que todavía resta determinar si alguna de ellas fue utilizada durante el ataque.

Cuatro meses de prisión domiciliaria

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Juárez fundamentó el pedido de prisión domiciliaria en la existencia de dos riesgos procesales: el de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.

Respecto del primero, hizo referencia a la violencia del hecho, la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo y la solidez de la imputación.

Sin embargo, la fiscal sostuvo que el principal riesgo procesal es el de entorpecimiento de la investigación, debido a que aún resta localizar elementos de relevancia para la causa.

En este sentido, explicó que los investigadores no lograron encontrar la ropa que la imputada llevaba puesta al momento del ataque ni identificar el arma utilizada para agredir a su hermano.

Otro de los argumentos expuestos por Juárez estuvo vinculado con el comportamiento de la imputada y su madre al momento de la intervención policial.

Según sostuvo la fiscal, ambas brindaron información falsa sobre lo ocurrido y atribuyeron la agresión a una persona que actualmente es testigo en la investigación.

Finalmente, el juez de garantías Luciano Hermosilla hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso que la mujer cumpla prisión domiciliaria por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación.

En tanto, desde el Hospital Castro Rendón confirmaron a este medio que la víctima continúa en terapia intensiva en estado crítico.