La víctima sufrió seis heridas de arma blanca durante la madrugada y continúa en terapia intensiva. El episodio sucedió en el barrio San Lorenzo Norte.

Como consecuencia del violento ataque, el hombre debió ser operado de urgencia durante tres horas y permanece en coma inducido.

La Policía de la provincia de Neuquén debió intervenir este jueves por un violento episodio en el marco de un conflicto familia r en el barrio San Lorenzo Norte de la capital. Allí, un hombre de 30 años recibió seis puñaladas en el cuerpo y permanece internado en estado crítico.

De acuerdo a la información confirmada por el comisario inspector Antonio Muñoz, coordinador operativo de la Zona Oeste a LM Neuquén , el hecho se registró durante la madrugada del 26 de noviembre. La hermana de la víctima, de 34 años, fue demorada y puesta a disposición de la justicia.

El jefe policial precisó que el episodio se registró alrededor de las 2, cuando personal policial fue alertado sobre un inconveniente familiar en inmediaciones de la intersección de las calles Otto Neuman y Las Gaviotas.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con un hombre tendido sobre la calle que era asistido por una vecina. Ante la gravedad de las lesiones, solicitaron la intervención de personal médico, que trasladó a la víctima en código rojo al hospital Castro Rendón.

Seis puñaladas violentas: el corazón y un pulmón perforado

Muñoz explicó que, una vez en el centro de salud, los profesionales de la salud constataron que el hombre presentaba seis heridas de arma blanca, dos de ellas de extrema gravedad.

“Seis lesiones punzantes, de las cuales una perforó el corazón, otra el pulmón y cuatro heridas en el sector intercostal derecho”, detalló. “Seis lesiones punzantes, de las cuales una perforó el corazón, otra el pulmón y cuatro heridas en el sector intercostal derecho”, detalló.

Como consecuencia de las graves lesiones, el hombre ingresó a quirófano alrededor de las 4 de la madrugada y fue intervenido quirúrgicamente durante tres horas.

Actualmente, permanece internado en la unidad de terapia intensiva, intubado, en coma inducido y en estado crítico.

Claudio Espinoza

La hermana de la víctima, la principal sospechosa

A partir de las primeras averiguaciones realizadas por el personal policial y de la información recabada en el lugar de los hechos, los investigadores lograron identificar a la hermana de la víctima como la presunta autora de las agresiones.

Hasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron el violento ataque. “Todavía no tenemos dilucidadas las circunstancias que motivaron esta agresión. Se está investigando en relación al hecho”, explicó el comisario inspector.

Consultado, indicó que se investiga la posible existencia de denuncias previas vinculadas con situaciones de violencia entre las personas involucradas.

La Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Lorena Juárez, intervino en el caso y dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del episodio.

Sebastián Fariña Petersen

Dos allanamientos permitieron el secuestro de un arma blanca

En el marco de la investigación, personal de Criminalística y el Departamento de Homicidios de la Policía de Neuquén trabajó durante las primeras horas de este jueves en la recolección de elementos de interés para la causa.

Entre las tareas realizadas, los efectivos llevaron adelante un relevamiento de las cámaras de seguridad de las inmediaciones con el objetivo de obtener registros que permitan reconstruir lo sucedido.

Además, se realizaron dos allanamientos, uno en la vivienda donde reside la víctima y otro en un domicilio lindante.

“En el lindante no se obtuvieron resultados de interés para la causa y en el otro se pudo determinar que fue el escenario del suceso”, precisó Muñoz. “En el lindante no se obtuvieron resultados de interés para la causa y en el otro se pudo determinar que fue el escenario del suceso”, precisó Muñoz.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos secuestraron un arma blanca que podría estar vinculada con la agresión. Tanto el elemento secuestrado como la información recabada fueron puestos a disposición de la Justicia.

Demorada y a disposición de la Justicia

En cuanto a la situación judicial de la mujer, el comisario confirmó que fue demorada y adelantó que la audiencia de formulación de cargos podría concretarse durante la tarde de este jueves.

Los investigadores continúan trabajando para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque, sin descartar ninguna hipótesis.