Intervinieron áreas especializadas de la Policía provincial y se incautaron armas de fuego, pistolas de aire comprimido y un kit de conversión RONI.

Un operativo policial compuesto por cuatro allanamientos se desplegó este jueves 26 de noviembre en la ciudad de Senillosa en el marco de una investigación judicial por amenazas calificadas con armas de fuego. Este expediente apunta a una confrontación entre grupos antagónicos en esa localidad de la provincia de Neuquén .

Según informaron desde la Policía , durante las diligencias se logró secuestrar diez armas de distintos tipos, más de trescientas municiones y otros elementos de interés probatorio, además de demorar a tres personas mayores de edad que quedaron vinculadas a la causa.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Oficina de Investigaciones de Delitos Conexos al Microtráfico , dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales . Para el despliegue en territorio, el área investigativa contó con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de la Periferia 1 y el acompañamiento de otras dependencias de la Policía provincial que participaron de los ingresos y del resguardo de los objetos allanados.

De acuerdo con la información oficial, la causa se construyó a partir de un trabajo previo que incluyó el relevamiento y análisis de denuncias radicadas, la toma de entrevistas y la revisión de registros fílmicos. Ese cruce de información permitió a los investigadores trazar posibles conexiones entre distintos hechos ocurridos en el sector y avanzar en la identificación de personas presuntamente involucradas en los episodios investigados.

El inventario de lo incautado tras los cuatro allanamientos da cuenta de una importante cantidad de armamento y proyectiles. En total, los uniformados secuestraron diez armas: seis de ellas son armas de fuego de distintos calibres y las cuatro restantes corresponden a pistolas de aire comprimido.

A ese lote se sumó un kit de conversión RONI -un dispositivo diseñado para acoplar a pistolas y modificar su estructura y empuñadura-, además de 351 municiones de diversos calibres y otros objetos que serán peritados para determinar su relevancia en el expediente.

Como resultado directo de las medidas llevadas adelante en Senillosa, tres personas mayores de edad fueron demoradas y puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Las actuaciones se tramitan en el marco de una investigación que abarca tanto el delito de amenazas calificadas como la presunta tenencia ilegal de armas de fuego, mientras se evalúan los pasos procesales correspondientes a partir de las pruebas recolectadas en las viviendas intervenidas.

Nueve allanamientos permitieron desarticular la venta de drogas

El viernes 15 de noviembre se llevó adelante uno de los operativos más reveladores de la Policía de Neuquén en la lucha y prevención contra el narcotráfico. Personal policial junto a la división de antinarcóticos y canes detectores de estupefacientes, realizaron siete allanamientos en Zapala y otros dos en Plottier, que arrojaron resultados positivos.

La investigación comenzó tras denuncias anónimas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, lo que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de drogas mediante la modalidad de menudeo.

Participaron alrededor de 70 efectivos de distintas divisiones antinarcóticos de la provincia, y se logró el secuestro de 485 gramos de cocaína, 1,202 kilogramos de cannabis y 21 plantas de marihuana.

También se secuestraron teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, municiones, equipos informáticos y aproximadamente 2,6 millones de pesos en efectivo. Nueve personas quedaron demoradas a disposición de la Fiscalía interviniente.