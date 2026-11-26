Otros 16 marinos sobrevivieron al hundimiento del Med Emre, de bandera maltesa, registrado a unos 46 kilómetros de Ibiza.

El buque que se hundió es el Med Emre, con bandera de Malta, construido en 2019, de 120 metros de eslora y 17 de manga.

Un buque cargado con unas 7.000 toneladas métricas de gasoil se hundió esta madrugada frente a la costa de Ibiza, España , y provocó la muerte de uno de los 17 tripulantes que iban a bordo, mientras que el resto de los marinos pudo ser rescatado.

La embarcación siniestrada es el Med Emre, con bandera de Malta , construido en 2019, de 120 metros de eslora y 17 de manga, que cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona cuando sufrió una vía de agua , es decir, una abertura, rotura o filtración, y naufragó a unos 46 kilómetros al noreste de Ibiza, en la costa mediterránea española.

De acuerdo con el parte oficial difundido por las autoridades de las Islas Baleares, la carga estimada en las bodegas de la embarcación equivale a unos 1,2 millones de litros de combustible.

Según la misma información, el buque había lanzado un aviso de emergencia a las diez de la noche cuando navegaba por aguas de Tarragona.

En el operativo intervinieron tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, junto con varias embarcaciones del mismo organismo y otros barcos mercantes próximos al área del naufragio.

Si bien en el sector del siniestro no se detectó inicialmente un vertido de combustible ni restos a flote, el riesgo ambiental motivó la activación de planes de contingencia y el despliegue de medios especializados para evaluar eventuales derrames.

El traslado y el estado de los 17 tripulantes

De los 17 tripulantes a bordo, siete fueron evacuados hacia Ibiza: uno ingresó directamente al Hospital Can Misses, donde se confirmó su muerte, y los otros seis desembarcaron en el aeropuerto de Eivissa, donde recibieron asistencia de ambulancias del SAMU 061 antes de su traslado a aquel mismo centro de salud y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con heridas leves y cuadros de hipotermia.

Dos hombres de alrededor de 40 años permanecían internados en observación en urgencias del Hospital Can Misses. Presentaban hipotermia y estaban estables, pero no podían determinar su nacionalidad por falta de documentación.

En tanto, en la Policlínica del Rosario ingresaron en planta cuatro marinos de 25, 26, 33 y 29 años (dos de nacionalidad turca y dos de nacionalidad india) con hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y efectos tóxicos por exposición a productos petrolíferos.

Los diez tripulantes restantes se repartieron entre cinco trasladados a Valencia y cinco que permanecieron en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que acudió por su cercanía al lugar del accidente.

El operativo ambiental y el seguimiento oficial

La Dirección General de Marina Mercante activó el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en el nivel 2, y el Gobierno de las Islas Baleares, a través de la Dirección General de Emergencias e Interior, activó el PLATERBAL (Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares) en nivel 0.

Las autoridades de las Islas Baleares activaron planes anticontaminación y de protección civil tras el hundimiento del buque.

Para evaluar eventuales efectos de vertidos de combustible, se dirigía hacia el lugar del hundimiento el barco Clara Campoamor, de la flota de Salvamento Marítimo, especializado en la gestión de derrames contaminantes, además de un avión de Salvamento Marítimo que sobrevolará el sector para efectuar el reconocimiento correspondiente.

El director general de Emergencias e Interior de las Islas Baleares, Pablo Gárriz, se trasladó esta madrugada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 junto con el jefe del Departamento de Emergencias, Aurelio Soto, y el equipo técnico de guardia. Por su parte, la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, tenía previsto llegar a la sede del Centro de Coordinación de Emergencias para seguir la evolución del caso.

"Después de haber terminado las labores de salvamento y rescate de la tripulación, estamos pendientes de las consecuencias que pueda tener este accidente en términos de medio ambiente", señaló Gárriz.

Y completó: "Estamos pendientes de la valoración que se nos vaya haciendo y de la posible evolución que tenga este episodio".