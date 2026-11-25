Más allá de sus lagos, bosques y paisajes de ensueño, Neuquén también es uno de los destinos más importantes de la Argentina para quienes buscan conocer la historia de los dinosaurios . La provincia patagónica cuenta con museos, parques temáticos, yacimientos paleontológicos y espacios naturales que conservan vestigios de la vida prehistórica .

Desde esqueletos de especies emblemáticas hasta huellas fosilizadas en la roca y excavaciones donde trabajan especialistas, la oferta turística permite combinar actividades educativas, paseos al aire libre y propuestas para disfrutar en familia.

A unos 80 kilómetros de la capital provincial, Villa El Chocón es uno de los principales destinos paleontológicos de Neuquén y suele ser conocido como el Valle de los Dinosaurios . Allí se descubrieron los restos del Giganotosaurus carolinii , uno de los dinosaurios carnívoros de mayor tamaño que existieron, que vivió hace aproximadamente 100 millones de años.

En Villa El Chocón se encuentran los restos de uno de los dinosaurios más grandes de la historia.

El mayor atractivo de la localidad es el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, donde se exhiben restos fósiles originales del Giganotosaurus, junto con reconstrucciones y materiales que permiten conocer las características de este animal. Entre las piezas más llamativas se encuentra una réplica de su cráneo a tamaño real, de aproximadamente 1,95 metros de largo.

La experiencia puede completarse con una visita a las huellas de dinosaurios que se conservan en distintos sectores de la costa del embalse Ezequiel Ramos Mexía, donde es posible observar marcas fosilizadas que quedaron impresas en las rocas y que constituyen una de las evidencias más impactantes de la presencia de estos animales en la zona.

Conocer al Argentinosaurus en Plaza Huincul

Plaza Huincul es otro de los puntos fundamentales de la ruta paleontológica de Neuquén. Su principal atractivo es el Museo Municipal Carmen Funes, reconocido por albergar importantes restos fósiles y reconstrucciones de dinosaurios encontrados en la región.

Plaza Huincul, la "casa" del Argentinosaurus.

Uno de sus ejemplares más emblemáticos es el Argentinosaurus huinculensis, un enorme dinosaurio herbívoro que vivió hace aproximadamente 90 millones de años y que es considerado uno de los animales terrestres más grandes que existieron. Su descubrimiento convirtió a Plaza Huincul en un sitio de referencia para la investigación paleontológica y para el turismo vinculado a la prehistoria.

Parque de los Dinosaurios: un paseo al aire libre en Neuquén capital

La capital provincial también cuenta con una alternativa para quienes quieren acercarse al mundo prehistórico sin alejarse demasiado del centro urbano. Se trata del Parque de los Dinosaurios, un área vinculada al patrimonio geológico y paleontológico que se encuentra en el sector de las bardas, en la zona noroeste de la ciudad de Neuquén.

El Parque de los Dinosaurios, uno de los atractivos de la capital provincial.

El espacio se caracteriza por su entorno natural, sus formaciones geológicas y su importancia científica. En el sector se identificaron distintos vestigios fósiles, entre ellos fragmentos de cáscaras de huevos de dinosaurios, que aportan información sobre la vida de estos animales y los ecosistemas que existían en la región hace millones de años.

El parque representa una propuesta diferente a la de los museos tradicionales, ya que permite disfrutar del paisaje, observar las características del terreno y conocer la importancia de proteger los ambientes donde se encuentran los registros paleontológicos.

Parque Geopaleontológico Proyecto Dino: conocer cómo trabajan los paleontólogos

Otra de las experiencias interesantes para conocer dinosaurios en Neuquén es el Parque Geopaleontológico Proyecto Dino, a unos 90 kilómetros de la capital provincial, en cercanías del lago Los Barreales. Este espacio funciona como un museo de sitio y centro de investigación, donde los visitantes pueden acercarse al trabajo que realizan los paleontólogos para encontrar, estudiar y recuperar restos fósiles.

El Parque Geopaleontológico Proyecto Dino permite observar excavaciones en tiempo real.

El proyecto se desarrolla en un área de gran riqueza paleontológica, con excavaciones que permitieron recuperar importantes piezas correspondientes a dinosaurios que habitaron la región durante el Cretácico, hace alrededor de 100 millones de años.

Una de las características distintivas del lugar es que ofrece la posibilidad de conocer el proceso científico en el mismo entorno donde se producen los hallazgos. Durante el recorrido, los visitantes pueden observar sectores de excavación, comprender cómo se extraen los fósiles y descubrir qué tareas se realizan posteriormente en los laboratorios para acondicionar y estudiar cada pieza.