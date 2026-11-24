La casa de estudios presentó INNOVA , el nuevo instituto de educación superior que llega a la ciudad. Cómo inscribirse y el beneficio para los primeros anotados.

UFLO Universidad desembarca en Neuquén con carreras de marketing, tecnología y alimentos: cómo anotarse para 2027

Los jóvenes de la ciudad de Neuquén sumarán a partir de 2027 otra alternativa de educación superior. Se trata de INNOVA , el nuevo Instituto impulsado por UFLO Universidad , que desembarcará en la capital provincial con una propuesta académica orientada a la formación técnica y profesional en áreas vinculadas con las necesidades productivas de la región.

La institución comenzará sus actividades en marzo próximo y ofrecerá tres carreras que tendrán una duración de entre dos años y medio y tres años , con una modalidad de cursada presencial en horario nocturno. La inscripción ya está habilitada y quienes se anoten antes del 31 de diciembre podrán acceder a un beneficio especial en la matrícula.

La oferta académica inicial estará integrada por tres tecnicaturas superiores . Cada una tendrá un enfoque específico y estará orientada a diferentes sectores del mercado laboral. Las propuestas fueron diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de formación en áreas como el comercio, los servicios, la tecnología y la industria alimentaria. Las tres carreras disponibles serán:

La inscripción ya está habilitada y los primeros en anotarse tendrán un beneficio en la matrícula.

Tecnicatura Superior en Marketing

Con una duración de tres años, estará enfocada en preparar profesionales capaces de analizar mercados, estudiar el comportamiento de los consumidores, detectar oportunidades comerciales y desarrollar estrategias para posicionar productos y servicios. El plan de estudios incluirá contenidos relacionados con Investigación de Mercado, Marketing en Internet, Política de Precios, Canales de Distribución y Comercio Exterior, entre otras asignaturas.

Quienes completen la carrera podrán trabajar en agencias de marketing y publicidad, empresas comerciales, industrias, compañías de servicios, medios de comunicación y organismos públicos. También tendrán la posibilidad de desarrollar actividades de manera independiente.

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Información

Esta carrera, que también durará tres años, estará destinada a quienes tengan interés en el desarrollo tecnológico y en la creación de soluciones informáticas para empresas, instituciones y organizaciones de distintos sectores.

INNOVA ofrecerá tres carreras, con duraciones que van entre los dos años y medio y los tres años.

Durante la formación se abordarán conocimientos de programación, desarrollo web, bases de datos, redes, sistemas operativos y diseño de sistemas. Además, el programa contempla contenidos de inglés y nuevas tendencias relacionadas con el hardware y el software.

En cuanto a las posibilidades laborales, los egresados podrán desempeñarse en consultoras tecnológicas, empresas privadas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales. También podrán ofrecer servicios profesionales de manera particular.

Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos

Se trata de una formación orientada a los procesos de transformación de materias primas en productos alimenticios, su conservación y el control de calidad e inocuidad, de acuerdo con las normas vigentes. En este caso tendrá una duración de 2 años y medio.

Entre las materias previstas se encuentran Microbiología de los Alimentos, Bromatología, Conservación de los Alimentos, Inspección y Control de los Alimentos y Gestión de Calidad. Los egresados podrán trabajar en industrias frutihortícolas y cárnicas, plantas de elaboración y procesamiento de alimentos, laboratorios de análisis y control de calidad, empresas de distribución y establecimientos gastronómicos.

El Campus Parque Central, una de las sedes donde se dictarán las tres carreras.

Cómo anotarse para el ciclo lectivo 2027

La inscripción para las tres tecnicaturas ya se encuentra abierta. Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio web oficial de la institución: www.innovaedu.ar. Para ingresar, los aspirantes deberán cumplir con dos requisitos principales: tener los estudios secundarios completos y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, la institución anunció un beneficio económico para quienes completen su inscripción antes del 31 de diciembre de 2026: tendrán un 50% de descuento en el valor de la matrícula.

Dónde estarán las sedes de INNOVA en Neuquén

El nuevo instituto de educación superior contará con dos espacios de funcionamiento en la ciudad de Neuquén. Las sedes estarán ubicadas en:

Corrientes 237: será uno de los espacios destinados al desarrollo de las actividades académicas.

será uno de los espacios destinados al desarrollo de las actividades académicas. Campus Parque Central, Independencia 70: será la segunda sede de la institución en la capital provincial.

Las carreras tendrán una modalidad presencial y se dictarán en el turno noche, de 18 a 21. El inicio de las clases está previsto para marzo de 2027.