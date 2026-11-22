Dos hombres y una mujer resolvieron procesos en la justicia federal neuquina luego de estar bajo sospecha por secuestros de cocaína y marihuana en San Martín de los Andes y Centenario.

Dos hombres y una mujer resolvieron sus causas por drogas en la justicia federal y evitaron una pena efectiva.

Una mujer y un hombre que habían sido apresados en San Martín de los Andes tras una persecución lograron evitar una pena de prisión efectiva a pesar de que ocultaban casi 300 gramos de cocaína . De igual modo, se dispuso que un auto secuestrado, marca Volkswagen, permanecerá a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El proceso en contra de los dos imputados se definió en los últimos días en el ámbito de la justicia federal. La investigación que los tenía como protagonistas se remonta al 18 de noviembre de 2023, cuando circulaban en un auto por Avenida Los Lagos , en San Martín de los Andes. En esas circunstancias, observaron a un móvil de la Comisaría 43 y buscaron alejarse.

La maniobra sospechosa del vehículo no pasó desapercibida para los agentes de la Policía provincial, que empezaron a perseguirlos y alcanzaron a ver como arrojaban una bolsa por la ventanilla. El vehículo fue finalmente interceptado en calle Molina Campos , donde tanto la mujer, de 41 años, como el hombre, también de edad similar, fueron detenidos. En el vehículo, solo fue hallada una pequeña cantidad de cocaína y, a unos 50 metros, fue secuestrada la bolsa que contenía casi 300 gramos de esa droga.

Tanto la mujer como el hombre fueron imputados por tenencia de estupefacientes y quedaron sujetos a la investigación a cargo del juzgado federal de Zapala. La situación de los dos imputados se resolvió la semana pasada, luego de la presentación de un juicio abreviado.

Los narcos de San Martín de los Andes denominaban a la cocaína como "la blanquita".

La fiscalía aclaró que no se les podía atribuir el delito de comercialización porque no había elementos de prueba en ese sentido y que la acusación debía recaer en el hombre, que manejaba el vehículo. En cuanto a la mujer, consideró que debía ser sobreseída.

Respecto de la pena para el hombre, indicó que debía ser de un año en suspenso y recordó que no contaba con antecedentes penales.

Donación al hospital del dinero secuestrado

Asimismo, en relación al dinero secuestrado en el procedimiento, consideró que debía ser donado al hospital de San Martín de los Andes.

En cuanto a la mujer, el representante del MPF reiteró que solicitaba su sobreseimiento y apuntó que había declarado en su momento, asegurando desconocer que el hombre ocultaba droga.

Los condenados por narcomenudeo no desconocen que si incumplen el pago de la multa pueden terminar presos.

Los dos acusados tuvieron oportunidad de manifestarse y mostraron su conformismo con lo resuelto.

De esta forma, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) se limitó a homologar el acuerdo entre las partes y repasar las pautas de conducta que deberá cumplir el hombre.

Un secuestro circunstancial de marihuana

En otro proceso por drogas que se resolvió la semana pasada, un hombre del barrio Villa Obrera de Centenario logró acceder a una probation.

La investigación que involucró al hombre se inició el 23 de agosto de 2023, cuando personal de la Comisaría Quinta allanó su propiedad y encontró casi dos kilos de marihuana distribuidos en bolsas y frascos.

Probation

El delito fue considerado tenencia simple de estupefacientes y desde el MPF se propuso la suspensión de juicio a prueba, además del pago de una donación de 200 mil pesos.

La defensa mostró su acuerdo y el juez del TOF avanzó con la homologación.