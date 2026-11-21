El despliegue preventivo estuvo a cargo de la División Tránsito Villa Obrera junto a personal municipal y distintas unidades policiales en el marco del fin de semana XL.

Un importante control vehicular e identificación de personas se llevó adelante el viernes por la noche sobre la Ruta Provincial Nº7 , a la altura del sector del ex peaje, entre Centenario y Neuquén , dejando como saldo un total de 37 infracciones labradas y cuatro rodados retenidos . La intervención destacó por la i ncorporación de vigilancia aérea mediante drones para detectar faltas viales en tiempo real antes de que los automovilistas arribaran al puesto de control.

Fuentes policiales informaron este sábado que el procedimiento fue encabezado por efectivos de la División Tránsito Villa Obrera , dependiente de la Dirección Tránsito Neuquén , en el marco de un esquema de trabajo articulado junto a otras áreas operativas y municipales de cara al fin de semana XL .

Además, en el lugar participaron agentes de Inspección Municipal, personal de la División Tránsito Neuquén, efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario y operadores especializados de la División Drones de la Policía provincial .

La inclusión de tecnología aérea constituyó uno de los ejes centrales del despliegue. Desde las alturas, los equipos de la División Drones lograron monitorear el flujo vehicular a lo largo de la traza y registrar diversas maniobras indebidas cometidas por conductores que intentaban evadir el puesto o circulaban en infracción.

Las faltan que captaron los drones

Entre las faltas documentadas por los drones, se detectaron peligrosos giros en U sobre la ruta, la utilización de dispositivos electrónicos durante la conducción y la falta de uso del cinturón de seguridad reglamentario.

De acuerdo con el balance oficial difundido tras la finalización del dispositivo, los uniformados e inspectores lograron fiscalizar un total de 230 vehículos e identificar a 215 personas que transitaban por ese corredor estratégico que conecta la capital neuquina con Centenario y la zona petrolera.

Como consecuencia de las irregularidades observadas tanto desde el aire como en el puesto fijo de control, se confeccionaron 37 actas contravencionales por diversas violaciones a la normativa vial vigente. Asimismo, las autoridades dispusieron la retención preventiva de cuatro rodados: dos automóviles y dos motocicletas que no reunían las condiciones legales o técnicas exigidas para continuar circulando por la vía pública.

Un dato destacado por los organizadores del operativo fue el comportamiento respecto al consumo de alcohol al volante. Durante la jornada se practicaron numerosos test de alcoholemia entre los conductores fiscalizados, sin que se registraran resultados positivos. Por ese motivo, tampoco fue necesario proceder a la retención de licencias de conducir por esta causa.

Desde la Policía del Neuquén remarcaron que este tipo de intervenciones refleja el trabajo preventivo y coordinado entre las fuerzas de seguridad y los municipios, combinando el despliegue de recursos humanos en puntos de alto tránsito con la incorporación de herramientas tecnológicas para desalentar conductas temerarias y reducir la siniestralidad vial en la región.

Cabe mencionar, además, que la Policía desplegó aproximadamente 48 drones en distintos puntos de la provincia para reforzar la seguridad durante el fin de semana largo. El dispositivo busca controlar el incremento del tránsito en las rutas y los accesos a las localidades, además de acompañar los operativos previstos en las principales zonas turísticas.