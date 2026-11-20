La fiesta comienza este viernes por la tarde y se extenderá hasta el domingo 22.

La ciudad de Chos Malal, capital histórica y cultural de la provincia de Neuquén , ultima detalles para recibir a visitantes de distintos puntos del país y la región en el predio de la Estación Agrozootécnica, donde desde este viernes 20 de noviembre se desarrollará la 18ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción.

El evento, uno de los más populares y convocantes, marca el comienzo del calendario de fiestas provinciales. La celebración se extenderá hasta el domingo 22, con tres jornadas de espectáculos musicales, gastronomía regional, danzas tradicionales y actividades culturales que ponen en valor la identidad del norte neuquino.

Las autoridades mantienen grandes expectativas, algo que ya se refleja en el movimiento turístico. En diálogo con LU5 , el subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano , confirmó que Chos Malal registra ocupación hotelera plena desde hace varios días.

La demanda también alcanza a las hosterías de la región, por lo que algunos visitantes debieron buscar alojamiento en localidades cercanas, como Taquimilán.

Qué artistas se presentarán en el escenario

La programación artística contará con reconocidos exponentes de la música nacional. Este viernes 20, las actividades comenzarán a las 18 con talleres musicales. Más tarde, se presentarán en el escenario LBC, Eugenia Quevedo y Q' Lokura, en una noche dedicada al cuarteto y la música popular.

El sábado 21 será el turno de Los Palmeras, el Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño, mientras que el domingo 22 el cierre estará a cargo de Destino San Javier y Dúo Roze.

La grilla también incluirá artistas regionales como Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto. Además, las cantoras populares de Chos Malal tendrán un lugar destacado, con las presentaciones de Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez, entre otras representantes de la tradición musical del norte neuquino.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, destacó la importancia cultural, turística y económica de la celebración. “Cuando nosotros invertimos en la fiesta, invertimos para que llegue en todos los habitantes, no tan solo de Chos Malal, sino de toda la región, con la idea de que se genere una economía circular”, expresó.

La fiesta también contará con un Campeonato de Jineteada, que se desarrollará durante dos jornadas, este sábado y domingo, con actividades vinculadas a las tradiciones camperas y las destrezas criollas.

La organización del evento última detalles dentro del predio.

Artesanos, gastronomía regional y chivitos

Además de los espectáculos musicales, el predio contará con una amplia propuesta comercial, gastronómica y recreativa para los visitantes. La organización confirmó a LM Neuquén la presencia de 30 stands de artesanos, 16 puestos gastronómicos, 13 food trucks y 20 espacios destinados a pilcheros y manteros.

A esta oferta se suman un parque de juegos, un patio cervecero que reunirá a productores de cerveza artesanal del Alto Neuquén, una cantina y un quiosco.

Uno de los principales atractivos gastronómicos será el tradicional chivito al asador, producto regional reconocido por su denominación de origen, que representa el trabajo de las familias crianceras y la producción rural. La propuesta también incluirá cueca campesina, danzas y distintas expresiones culturales vinculadas a la trashumancia y las costumbres del norte provincial.

“Van a poder disfrutar del chivito del norte neuquino, el mejor chivito con denominación de origen", manifestó Albarracín.

Entradas y descuentos para la Fiesta Nacional del Chivito

Para quienes aún no adquirieron sus entradas, estas se pueden comprar a través de las plataformas EventPass y Canela Ticket, o directamente en el ingreso al predio. El precio de la entrada en puerta será de 50.000 pesos.

Además, los jubilados tendrán ingreso gratuito presentando su carnet de jubilación en la puerta. También podrán acceder sin pagar los mayores de 70 años y los menores de 10 años, quienes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento del ingreso.

Por otra parte, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tampoco abonarán entrada, aunque deberán acreditarse anticipadamente en la Oficina de Desarrollo Humano, ubicada en la intersección de Jorge Newbery y Los Maitenes.

El beneficio también alcanza a los veteranos de Malvinas y continentales, quienes deberán realizar una acreditación previa a través del correo electrónico [email protected].

Asimismo, los crianceros tendrán acceso gratuito, previa acreditación en la Oficina de Gestión Productiva, ubicada en Mitre 50, en Chos Malal.

Además, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Confiable, Visa y Mastercard.

Atención: qué elementos están prohibidos

La Municipalidad de Chos Malal recordó que, entre los elementos permitidos, se encuentran las botellas de agua, las sillas y las reposeras. Además, estará autorizado el ingreso de perros, siempre que permanezcan con correa.

Por otra parte, estará prohibido ingresar con conservadoras, heladeras, bebidas de cualquier tipo y alimentos. Tampoco se permitirá el ingreso de armas blancas ni de fuego.