Del 20 al 22 de noviembre, la capital histórica y cultural de la provincia recibirá a visitantes para compartir tres jornadas que reúnen música, gastronomía regional y expresiones culturales del norte neuquino.

Chos Malal será escenario este fin de semana de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción , uno de los encuentros populares más convocantes de Neuquén. Del 20 al 22 de noviembre, la capital histórica y cultural de la provincia recibirá a visitantes de distintos puntos del país para compartir tres jornadas que reúnen música, gastronomía regional y expresiones culturales del norte neuquino.

En diálogo con LU5 el subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén, Sergio Sciacchitano , destacó que el evento genera una enorme expectativa en toda la región. “Es una de las fiestas más esperadas, no solamente porque el chivito es nuestro emblema gastronómico, sino también por la identidad y la cultura que tiene el norte neuquino, a partir de actividades como la trashumancia”, señaló.

El interés por asistir al festival se refleja directamente en la capacidad hotelera. Según confirmó el funcionario, Chos Malal ya registra ocupación plena desde hace varios días y las hosterías del norte neuquino están prácticamente completas, por lo que muchos turistas debieron buscar hospedaje en localidades vecinas como Taquimilán.

Como dato destacado para esta edición, Sciacchitano resaltó la posibilidad de llegar a Chos Malal en avión. Con una frecuencia de refuerzo para el día viernes y tarifas promocionales que compiten con el pasaje en ómnibus, el transporte aéreo se presenta como una alternativa clave para quienes prefieren evitar las cuatro o cinco horas de viaje por tierra desde Neuquén Capital.

Fiesta del Chivito: la grilla de artistas

La programación artística contará con reconocidos exponentes de la música nacional, junto con músicos regionales y artistas locales. El viernes 20, la primera noche tendrá como protagonistas al cuarteto y la música popular, con las presentaciones de LBC, Eugenia Quevedo y Q’ Lokura.

El sábado 21 será el turno de la cumbia y el folklore, con Los Palmeras, el Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño. En tanto, el domingo 22 la fiesta tendrá su cierre musical con Destino San Javier y Dúo Roze.

La grilla también incluirá a artistas regionales como Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto. Las cantoras populares de Chos Malal volverán a ocupar un lugar destacado con las actuaciones de Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez, entre otras representantes de la tradición musical del norte neuquino.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la celebración, con el chivito al asador como protagonista. Este producto, reconocido por su denominación de origen, representa la identidad productiva de la región y pone en valor el trabajo de las familias crianceras. La propuesta permitirá disfrutar de los sabores característicos del norte provincial y conocer una de sus tradiciones más representativas.

La fiesta también tendrá un espacio para las expresiones culturales y las costumbres camperas, con la cueca campesina, las voces de las cantoras populares y distintas manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural de la región. A lo largo de sus ediciones, el encuentro se consolidó como un ámbito de transmisión de tradiciones y de reconocimiento a la identidad local.

Las entradas para las tres jornadas se pueden adquirir a través de las plataformas EventPass y Canela Ticket, y de manera presencial en Sarmiento 148, en Chos Malal. Además, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Confiable, Visa y Mastercard.