Este miércoles y jueves, durante el paro docente, los trabajadores de la educación definirán si aceptan o no la nueva oferta salarial del Ejecutivo. Desde la conducción creen que se puede hacer un esfuerzo mayor para garantizar las clases.

El gremio docente ATEN tendrá que someter a las asambleas la nueva oferta de incremento salarial del gobierno de la provincia. Las autoridades sindicales ya plantearon que la cifra es insuficiente y pidieron que el Poder Ejecutivo haga un mayor esfuerzo para garantizar "que las clases comiencen de manera tranquila en 2027".

Aunque aclaró que no aceptaron ni rechazaron la nueva propuesta salarial, la secretaria general de ATEN, Fanny Mansilla, consideró que la oferta no es tan ventajosa como las que recibieron otros sindicatos de empleados estatales, y consideró que la provincia debe hacer un esfuerzo presupuestario para que los docentes puedan afrontar el alto costo de vida en Neuquén.

"No se trata solamente del salario de los trabajadores de la educación, se trata de dar una respuesta a la comunidad que quiere empezar las clases de manera tranquila y no estar en un conflicto de 30, 40 días c omo en otros tiempos", dijo y aclaró: "Si no se llega a un acuerdo antes de fin de año, eso va a pasar".

Pese a que el Poder Ejecutivo aumentó los porcentajes ofrecidos en la primera negociación, el gremio deberá definir en asambleas si acepta el acuerdo o si profundizan las medidas de fuerza.

Claudio Espinoza

El viernes pasado, el plenario del sindicato había resuelto avanzar con dos paros de 48 horas para esta semana y la siguiente, aunque su implementación quedó supeditada al resultado de esta nueva mesa de negociación convocada por el Ejecutivo neuquino.

"Todavía estamos a tiempo", dijo Mansilla sobre un posible acuerdo con el gobierno provincial para garantizar el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, consideró que la negociación, hasta el momento, se aleja mucho de la pretensión docente.

Cómo viene la negociación salarial

En una entrevista con Línea Abierta, la dirigente aclaró que las asambleas solicitaron a sus representates pedir un 50% de incremento salarial para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes. Sin embargo, el gobierno de Neuquén ofrece una cifra mucho menor, aunque se complementa con ajustes automáticos atados al IPC.

"Nosotros creemos que la provincia está en condiciones de mejorar eso, esa propuesta es insuficiente", dijo Mansilla y aclaró: "Estamos hablando de que el salario inicial quedaría en 1.850.000 pesos aproximadamente en enero".

Claudio Espinoza

Desde ATEN aclararon que el gobierno incrementó el porcentaje de aumento del 4% al 7% a partir de enero, además de una suma fija de 480 mil pesos y la posibilidad de sostener los aumentos automáticos por IPC hasta junio.

Aunque las autoridades del gremio no tienen la decisión final sobre la propuesta, consideraron que era un valor insuficiente, sobre todo porque los trabajadores de otros poderes del Estado recibieron una oferta mejor. "A ellos les ofrecieron el 4% de ese 7% retroactivo a noviembre", aclaró Mansilla.

El miércoles y jueves de esta semana está previsto el paro de ATEN. Esos días, los trabajadores de la educación volverán a reunirse en asambleas para definir si aceptan la propuesta del Ejecutivo y levantan el paro o si rechazan la oferta y profundizan las medidas, con otro paro previsto para la semana que viene.

"La asamblea es soberana, puede decidir aceptar la oferta", dijo Mansilla y aclaró que, pese a que su conducción tiene una postura sobre la negociación salarial, deberán respetar lo que se vote por mayoría.