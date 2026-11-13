Finalizó el Plenario de Secretarios Generales de ATEN: qué resolvieron

Llevaron este viernes el mandato a localidad de Zapala para tomar definiciones. El gobierno convocó al gremio para una nueva mesa este lunes.

Luego de una jornada de debate y definiciones, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) finalizó este viernes el Plenario de Secretarios Generales en la localidad de Zapala en el marco de la negociación por la paritaria 2027.

El encuentro se desarrolló tras las asambleas realizadas en distintos puntos de la provincia, donde miles de docentes analizaron la situación salarial y las medidas de fuerza ante la falta de un acuerdo con el Gobierno provincial.

Durante el encuentro, el gremio resolvió avanzar con dos paros de 48 horas durante las próximas dos semanas, aunque su implementación quedó supeditada al resultado de la nueva mesa de negociación convocada por el Ejecutivo neuquino para el lunes 16 de noviembre a las 18.30 horas.

Desde el sindicato anticiparon que, si el Gobierno presenta una nueva oferta, será puesta a consideración de las asambleas docentes.

Gentileza Aten

ATEN resolvió dos paros de 48 horas: cuándo serán

De acuerdo con el comunicado difundido por ATEN, las asambleas realizadas en toda la provincia determinaron un plan de lucha que contempla cuatro jornadas de paro distribuidas durante las próximas dos semanas.

Para la primera semana, se resolvió un paro de 48 horas para el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre. Durante la primera jornada se realizarán volanteadas en distintos puntos de la provincia, mientras que el segundo día estará acompañado por una movilización provincial.

En tanto, para la segunda semana se estableció una nueva medida de fuerza de 48 horas, prevista para el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre.

El cronograma contempla una jornada unificada y asambleas durante el miércoles 25, mientras que el jueves 26 se llevará adelante una marcha provincial.

Gentileza ATEN

Sin embargo, desde la organización sindical aclararon que la concreción de las medidas dependerá de lo que suceda en la mesa de negociación del lunes.

Qué reclama ATEN en la negociación salarial para 2027

Según explicó la secretaria general del sindicato, Fany Mansilla, uno de los principales reclamos consiste en un incremento del 50% al salario básico de los docentes, junto con la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado.

Otro de los puntos centrales es la incorporación del adicional por presentismo al salario básico, de manera que deje de funcionar como un concepto separado y pase a integrar la estructura remunerativa de los trabajadores de la educación.

Mansilla sostuvo que el sindicato considera que la Provincia cuenta con margen para mejorar la propuesta salarial presentada hasta el momento.

Además, cuestionó que, según el planteo gremial, los trabajadores de la educación sean los únicos que todavía no lograron cerrar un acuerdo salarial correspondiente a 2027.

Las otras resoluciones del Plenario de Secretarios Generales de ATEN

Además de las definiciones vinculadas con la negociación salarial, el Plenario de Secretarios Generales abordó distintas cuestiones gremiales, institucionales y sociales.

Entre las resoluciones, se ratificó el pliego de reclamos de ATEN y se estableció que las seccionales deberán garantizar el cumplimiento del Estatuto Sindical en todas las asambleas provinciales.

En particular, el sindicato recordó que el derecho a voto en las asambleas corresponde exclusivamente a los afiliados, de acuerdo con lo establecido en su normativa interna.

También renovó el pedido por la aparición con vida de Luciana Muñoz, al cumplirse dos años y cuatro meses de su desaparición.

Asimismo, se resolvió participar de la Marcha del Orgullo en Neuquén capital, desde el Espacio Cultural Graciela Alonso, ubicado en el Parque Central.

Del encuentro participaron representantes de las seccionales de Neuquén, Zapala, Rincón de los Sauces, Andacollo, Chos Malal, Junín de los Andes, Aluminé, San Martín de los Andes, Piedra del Águila, Las Coloradas, Añelo, El Huecú, Plottier, Las Lajas, Senillosa, Villa La Angostura, San Patricio del Chañar, Loncopué, Centenario, Cutral Co y Picún Leufú.