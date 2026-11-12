Impactante choque en la Ruta 7: dos camiones colisionaron y un chofer resultó gravemente herido

El siniestro vial ocurrió este jueves por la tarde, en cercanías del Arroyo Carranza. El conductor tuvo que ser rescatado.

El accidente se registró este jueves por la tarde.

Una vez más, la Ruta Provincial 7 fue escenario de un impactante choque . El accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde , en el corazón de Vaca Muerta.

De acuerdo con la información recabada, el choque se registró este 12 de noviembre, a la altura del yacimiento hidrocarburífero El Orejano.

El siniestro vial involucró a dos camiones de grandes dimensiones que protagonizaron un choque por alcance. Si bien las pericias serán las que determinen las circunstancias del hecho, se presume que el primer rodado frenó para esquivar un pozo y fue impactado desde atrás por el segundo vehículo.

La situación generó demoras en el tránsito y demandó un gran operativo de parte de los equipos de emergencia.

Gentileza: Cintia Ridao.

Operativo de rescate: qué se sabe

Por el momento, se conoció que el primer camión pertenecería a la empresa de transportes Crexell. Además, se supo que el conductor del segundo rodado quedó atrapado en el interior y debió ser rescatado.

Respecto a su salud, se informó que al momento de ser asistido se encontraba en grave estado.

En el lugar trabaja personal de la Policía de la provincia de Neuquén, Bomberos Voluntarios y personal del hospital local.

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