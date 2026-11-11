Insólito caso de inseguridad: chocó, dejó el auto estacionado y se lo robaron

El particular hecho ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 11. La Policía inició una investigación para encontrar el rodado.

Un insólito robo se registró en las últimas horas en la provincia de Neuquén , precisamente en la localidad de Centenario . El hecho tuvo como protagonista a una mujer que, luego de sufrir un accidente de tránsito , fue víctima del robo de su vehículo.

La secuencia comenzó este martes 10 de noviembre , pasadas las 21 , en la intersección de las calles Natalio Burd y Leopoldo Lugones , del barrio Sayhueque II . Allí, un Chevrolet Corsa rojo y un Renault Clio negro chocaron de frente y terminaron con importantes daños materiales.

De acuerdo con la información brindada por el sitio local Centenario Digital, a bordo del vehículo rojo se movilizaba una mujer, mientras que el otro rodado era conducido por un hombre. En el lugar se hicieron presentes Bomberos Voluntarios y personal policial de Tránsito Villa Obrera.

Tras realizar las tareas de emergencia, se constató que ninguno de los conductores presentaba lesiones.

Debido a los daños ocasionados por el siniestro, el Chevrolet Corsa no pudo continuar la marcha, razón por la cual su propietaria decidió dejarlo estacionado en el lugar. Sin embargo, cuando regresó para retirarlo, se encontró con una desagradable sorpresa.

Gentileza: Centenario Digital.

Qué pasó con el Chevrolet Corsa

Con apenas unas horas de diferencia, la joven sufrió un choque y el robo de su vehículo. El martes por la noche, el Corsa rojo, patente HGW 403, no pudo continuar la marcha debido a los daños ocasionados por el impacto.

Por esta razón, decidió dejarlo estacionado sobre la calle Natalio Burd hasta conseguir los medios necesarios para retirarlo. Sin embargo, cuando regresó al lugar durante la mañana de este miércoles, descubrió que el auto ya no estaba.

Rápidamente, realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 52 del barrio Sarmiento de la localidad.

Gentileza: Centenario Digital.

Investigación en curso

Tras recibir la denuncia, los efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén iniciaron las tareas de investigación con el objetivo de encontrar el vehículo robado.

Por estas horas, los investigadores trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad del sector para intentar reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del robo.

Fuerte choque entre dos camionetas en el Parque Industrial

El mismo martes por la tarde, se registró otro accidente en Centenario. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 15:20 en la intersección de Río Negro y San Luis. Por calle Río Negro circulaba una Fiat Fiorino que transportaba encomiendas de Mercado Libre, conducida por un hombre, cuando impactó contra el lateral izquierdo de una Toyota Hilux perteneciente a la empresa de servicios petroleros Perfil, que también era conducida por un hombre.

La colisión fue violenta. En la Fiorino se activaron los airbags y una de las ruedas delanteras resultó afectada por el impacto. Su conductor sufrió algunos golpes, aunque cuando arribó una ambulancia con personal del Hospital Natalio Burd no fue necesario trasladarlo ni brindarle asistencia. El conductor de la Hilux, en tanto, resultó ileso.

Una camioneta de servicios petroleros y una de reparto colisionaron en el Parque Industrial de Centenario.

Las dos camionetas quedaron detenidos en medio de la intersección, lo que generó inconvenientes para circular.

Personal policial de Tránsito Villa Obrera acudió al lugar, realizó el relevamiento de la documentación de ambos conductores y, una vez cumplidas las actuaciones, dispuso la entrega de los rodados en el lugar. Luego fueron retirados hacia un costado para liberar el paso.