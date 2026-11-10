Insólito registro en el Lago Correntoso: captaron un extraño movimiento en el agua

Las imágenes fueron filmadas por un joven de la región durante el fin de semana y rápidamente se viralizaron.

Un extraño movimiento en las aguas del Lago Correntoso , en Villa La Angostura, generó sorpresa y desconcierto durante el último fin de semana. Un joven de la localidad logró captar con su celular una llamativa secuencia que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y despertó todo tipo de especulaciones sobre qué pudo haber ocurrido.

El episodio se registró el pasado sábado 7 de noviembre , alrededor de las 19 , en inmediaciones del camping El Capataz . En ese momento, el sujeto se encontraba frente al espejo de agua cuando advirtió un inusual movimiento en la superficie del lago, que contrastaba con la tranquilidad del paisaje.

Según trascendió, al momento de la filmación no había viento ni embarcaciones navegando por el sector.

Estas condiciones hicieron que el fenómeno llamara todavía más la atención, ya que no se observaban movimientos externos que permitieran explicar de manera inmediata lo que estaba ocurriendo.

El extraño movimiento en el Lago Correntoso

El video fue difundido por un vecino de Villa La Angostura, quien contó que las imágenes habían sido registradas por su nieto durante la tarde del sábado. En diálogo con el sitio Diario Andino, el hombre explicó que "lo filmó mi nieto; el lago estaba totalmente planchado, no había ninguna embarcación navegando, tampoco movimientos porque el camping aún está cerrado".

De acuerdo con su testimonio, la superficie del agua permanecía completamente calma hasta que comenzó a observarse una perturbación que rompió con la quietud del lago.

El detalle que más llamó la atención aparece hacia el final de la grabación, cuando se distingue una particular alteración en el agua que podría asemejarse al desplazamiento de algo de gran tamaño debajo de la superficie.

"Fíjate que en el segundo 52 se ve un reflejo en el agua, como si fuera algo grande abajo del agua", describió el vecino. "Fíjate que en el segundo 52 se ve un reflejo en el agua, como si fuera algo grande abajo del agua", describió el vecino.

Sorpresa y misterio en Villa La Angostura

La llamativa secuencia no solo despertó la curiosidad de quienes observaron las imágenes, sino que también provocó una particular reacción en el joven que realizó la filmación.

"Mi nieto es bien corajudo y dijo que no se mete más al agua", aseguró su abuelo entre risas, al contar cómo vivió el adolescente la inesperada situación.

El registro comenzó a viralizarse y abrió distintos interrogantes sobre qué pudo haber provocado semejante movimiento en el Lago Correntoso, uno de los atractivos naturales más conocidos de Villa La Angostura.