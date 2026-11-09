Un hombre fue apuñalado en pleno centro de San Martín de los Andes y está en coma

Ocurrió el sábado tras la consagración xeneize como campeón de la Tabla Anual. El suceso provocó una profunda conmoción en la comunidad local.

Un hombre de 46 años resultó gravemente herido y se encuentra en coma tras ser atacado con un arma blanca en pleno centro de San Martín de Los Andes .

El violento episodio se desencadenó durante la noche del sábado en inmediaciones de la céntrica avenida San Martín a tan solo metros de la plaza homónima, sobre la calle Teniente Coronel Pérez al 850.

El suceso provocó una profunda conmoción en la comunidad local, especialmente por la gravedad de las heridas sufridas por la víctima y por ocurrir en una zona altamente concurrida mientras se desarrollaban las manifestaciones de festejo.

De acuerdo con la información policial que trascendió este domingo y que fue publicada por el portal Realidad SM, la víctima recibió al menos una puñalada a la altura de la cabeza por motivos que aún no fueron esclarecidos.

Foto: Realidad SM

La extrema gravedad de las lesiones obligó a su traslado de urgencia hacia el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos.

Estado crítico y coma profundo

En relación con el cuadro de salud del paciente y el avance de los controles asistenciales, fuentes policiales confirmaron a Noticias 7 detallaron que "el hombre permanece internado en la unidad de terapia intensiva en estado crítico y en coma profundo a causa del impacto recibido". Las próximas horas resultarán decisivas para la evolución clínica del agredido en la institución médica.

Por su parte, según lo informado por Realidad SM, las autoridades policiales llevan adelante una investigación para reconstruir las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque. La causa apunta a esclarecer qué ocurrió en los momentos previos a la agresión e identificar los motivos del violento episodio, procurando establecer si existió una discusión o altercado previo entre las partes.

El agresor continúa prófugo y buscan pistas

El escenario genera inquietud en la ciudad debido a que el responsable del conmocionante ataque logró escapar de la escena del hecho y permanece sin ser localizado.

Las fuentes policiales a cargo de los operativos señalaron a Noticias 7 que «se trabaja intensamente en el relevamiento de cámaras y testimonios en la zona para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el agresor, quien hasta el momento continúa prófugo».

Asimismo, según los datos aportados por Realidad SM, las actuaciones judiciales continúan en pleno curso sin que hasta ahora se haya producido la detención del presunto autor. La falta de personas identificadas o puestas a disposición de la Justicia mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad y ensombreció por completo lo que debía ser una jornada de festejos en la localidad.