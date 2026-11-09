Limpiaba la casa de su madre recién muerta y encontró un bebé en el freezer

Estiman que se trató de un nacimiento prematuro que se produjo hace más de dos décadas y que el electrodoméstico fue trasladado desde otra propiedad.

La mujer limpiaba la vivienda de su madre cuando se encontró con la impactante escena.

Una mujer que revisaba y ordenaba la casa de su madre recientemente fallecida descubrió el cuerpo de un bebé en el interior de un freezer ubicado en un depósito de la zona de garajes del edificio situado en la provincia de Ourense, en España.

Según informaron medios locales como La Voz de Galicia y La Región, las primeras estimaciones periciales indican que se trató de un nacimiento prematuro , cursado tras un período de gestación de entre 32 y 34 semanas , y que la criatura llegó a respirar.

A su vez, los análisis preliminares establecieron que su muerte no es reciente , sino que se habría producido hace más de dos décadas .

Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para que los forenses realicen la autopsia correspondiente.

De acuerdo con la legislación vigente en España, el plazo de prescripción para cualquier delito contra la vida es de veinte años. Debido a este marco legal, en caso de comprobarse que el deceso ocurrió hace más de dos décadas, cualquier eventual responsabilidad penal sobre el hecho se encontraría extinguida en su totalidad.

Las hipótesis sobre el origen del cuerpo

Las primeras investigaciones policiales señalan que el congelador no siempre estuvo en el edificio del descubrimiento. El equipo pertenecía a la mujer fallecida y fue trasladado por sus familiares desde una vivienda anterior hacia el garaje del nuevo inmueble.

El freezer donde encontraron al bebé muerto estaba en de un depósito en la planta baja del edificio.

Debido a esta maniobra de mudanza, los investigadores evalúan la hipótesis de que el deceso del menor haya ocurrido en otro punto y que el cadáver haya viajado guardado dentro del electrodoméstico durante el traslado.

Las autoridades tomaron muestras de ADN a los familiares y personas del entorno de la difunta, y los enviaron a un laboratorio especializado, con el fin de comprobar si existía o no un parentesco con la propietaria del freezer.

"Parece una película de ficción": el shock tras el descubrimiento

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de Ourense con secreto de sumario, mientras los peritos analizan si el bebé nació con vida y si su muerte respondió a una acción directa o a una falta de cuidados tras el parto.

El hallazgo trascendió en medio de la feria de otoño local y alteró la rutina de los habitantes, según indicaron los medios locales. "Estamos todos consternados, sorprendidos", expresó la propietaria de una cafetería de la zona.

El bebé fue sepultado en el cementerio municipal de Allariz.

Los residentes también manifestaron su desconcierto ante el despliegue policial en el edificio. "Estamos en shock", comentó un vecino, mientras que dos asistentes a la feria, graficaron la situación de manera contundente: "Es como el guión de una película de terror; es increíble que pueda pasar algo así".

Después de someterlo a los análisis correspondientes en el marco de la investigación, el cuerpo del bebé fue sepultado en el cementerio municipal.