Qué reveló la autopsia de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un choque durante un partido en España

La Justicia también investiga la asistencia médica que recibió en el campo de juego y aguarda los resultados de nuevas pericias.

El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel , el futbolista del CD Tenerife que murió después de sufrir un fuerte choque durante un partido de la Segunda División de España, determinó que la causa de su fallecimiento fue un "traumatismo torácico de carácter accidental". El dictamen fue entregado este miércoles a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, a cargo de la investigación judicial.

El estudio fue realizado por el equipo de patólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife . Si bien estableció una causa compatible con la muerte del delantero de 30 años, los especialistas aclararon que todavía no se trata de un informe definitivo.

Para completar las conclusiones, restan incorporarse los resultados de los análisis toxicológicos y los estudios médicos que le practicaron durante su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El jugador ingresó el lunes, después de desplomarse sobre el césped, y murió el martes a las 8 de la mañana.

Cómo fue el choque que terminó con la vida del futbolista

La tragedia ocurrió durante los minutos de descuento del encuentro entre Tenerife y FC Andorra, cuando De Miguel fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha sin advertir la llegada del arquero rival, Jesús Owono.

El guardameta saltó y le dio un fuerte rodillazo en el pecho. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández describió posteriormente la acción en el acta como una intervención con "fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa". Por esa acción, Owono recibió una tarjeta roja directa.

De Miguel se tomó el rostro por el dolor y se desplomó segundos después. Los médicos ingresaron rápidamente al campo para asistirlo, pero durante la atención sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue trasladado en ambulancia al hospital, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta su fallecimiento.

La Justicia también investiga la asistencia médica

La causa quedó en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y no se limita a determinar las circunstancias del impacto. Los investigadores también analizan la atención médica que recibió el futbolista sobre el césped y las condiciones en las que se realizó su traslado en ambulancia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que toda muerte sin una causa natural identificada de manera inmediata queda sujeta a un procedimiento judicial de oficio, independientemente de las circunstancias en las que se haya producido.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que el caso derive en un proceso penal, al considerar que el choque ocurrió durante una acción propia de la competencia deportiva. Sin embargo, la investigación continúa y la jueza aguarda las pericias pendientes antes de tomar una decisión.

El drama que atraviesa el arquero Jesús Owono

Mientras avanza la investigación, el arquero de 25 años atraviesa días difíciles después de protagonizar el choque que terminó con la muerte de De Miguel. Según publicó The Athletic, el futbolista permanece encerrado en su casa, sin teléfono móvil y alejado del contacto con el exterior.

"Ahora mismo, ni siquiera sabe quién es", aseguró una fuente cercana a un compañero del guardameta en la selección de Andorra, en declaraciones al medio deportivo.

El propio Owono se expresó el miércoles a través de las redes sociales de su club. «Estos han sido los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha ocurrido. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús», escribió.

También sostuvo que afrontará las cuestiones que deban resolverse con el máximo respeto, aunque aseguró que en este momento su atención está puesta en el fallecimiento de su colega. "Descansa en paz, Jesús", concluyó.

La cuenta de Instagram del arquero fue eliminada después de recibir insultos y amenazas de muerte. El hostigamiento también alcanzó a Michel Owono, defensor del club Can Vidalet, de la quinta división española, quien no tiene ningún parentesco con el guardameta y denunció haber recibido un "torrente de odio, racismo, insultos y amenazas" por la confusión de identidad.

En el plano deportivo, la Federación Española de Fútbol deberá definir la sanción que le corresponde al arquero, cuyo reglamento contempla un máximo de doce partidos de suspensión. Si se aplica ese tope, no podría regresar a las canchas con el Andorra hasta febrero.

El club, que tiene como accionista mayoritario al exfutbolista Gerard Piqué, solicitó postergar su próximo encuentro frente al Mallorca y anunció que brindará asistencia psicológica a los integrantes del plantel. El regreso a la competencia está previsto para el 14 de noviembre, frente al Almería.

El último adiós a Jesús de Miguel

La familia del delantero se expresó por primera vez mediante un comunicado difundido por su representante, Manuel Hernández. "Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él", señalaron sus allegados, que también solicitaron preservar su intimidad durante el duelo.

El funeral se realizó el jueves en Navahermosa, Toledo, la localidad de aproximadamente 3.500 habitantes donde nació el futbolista.

Entre los presentes estuvieron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, quien expresó sus condolencias ante la prensa: «Desde el dolor y el sentimiento, les trasladamos nuestro pesar y nuestro respeto».